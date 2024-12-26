Двое в тяжелом состоянии: ярославцев предупредили о шпротах с ботулизмом под популярной маркой

Так выглядит банка с опасными шпротами Источник: Роспотребнадзор. Свердловская область / Vk.com











Ярославцев предупредили о консервах с ботулизмом, которые могут попасться в магазинах. Соответствующую информацию Управление Роспотребнадзора по Ярославской области разослало в администрации районов.

— Поступила информация о регистрации случаев заболевания ботулизмом в Екатеринбурге, связанных с употреблением продукции «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» торговой марки «За Родину», дата изготовления 13 сентября 2024 года. Изготовитель: ООО Рыбзавод «За Родину». Просим быть особенно внимательными при покупке, — сообщили в администрации Мышкинского района 25 декабря.

Об опасных шпротах неделю назад проинформировал на своих ресурсах Роспотребнадзор Свердловской области. На тот момент ведомство начало расследование двух случаев заболевания ботулизмом в Екатеринбурге.

— Заболевшие — две совершеннолетние родственницы — употребляли рыбную консерву с маркировкой: «Пищевая рыбная продукция. Рыбные консервы стерилизованные „Шпроты в масле из балтийской кильки тушки“. Торговая марка — „ТМ „За Родину“». Дата изготовления — 13 сентября 2024 года. Со слов одной из пострадавших, продукция была приобретена на мини-рынке у неизвестного лица с грузовой машины. Остатки консервы были исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». В продукции выявлен ботулотоксин. В крови заболевших также обнаружен ботулотоксин. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как тяжелое, — отметили в свердловском Роспотребнадзоре.

Ботулизм — острое инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum. Среди симптомов — слабость, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и другие проявления невралгии. Заражение людей, как правило, происходит через продукты питания — консервы, колбасу, рыбу. От человека к человеку ботулизм не передается.

В самой компании-производителе считают, что их технологии производства не допускают попадания в продукцию ботулотоксина. По версии, озвученной начальником отдела качества компании «За Родину» Анной Рыбаченко изданию «Клопс», купленный пострадавшими товар мог быть фальсификацией.

Рыбзавод «За Родину» является одним из крупных рыбоперерабатывающих комплексов в стране. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Рыбзавод «За Родину» был зарегистрирован в 2020 году в городе Светлый в Калининградской области. Его учредители — бывший министр сельского хозяйства Калининградской области, а ныне депутат Калининградской областной Думы Сергей Лютаревич и бизнесмен Леонид Толстобров. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 455,8 миллиона рублей.

Между тем, после сообщений об отравлениях часть магазинов приняла решение о приостановлении продажи шпрот этого бренда.

В Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что ведут постоянный мониторинг продукции в магазинах региона.

— Регистрации случаев ботулизма не было. Ситуация находится на контроле управления, — пояснили нашему порталу в ведомстве.