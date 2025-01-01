НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -9

5 м/c,

южн.

 740мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Экстренное предупреждение о погоде
Новогодние столы ярославцев
Афиша на 1 января
Когда дешевле заказывать такси
Толпы в магазинах
Повысятся тарифы ЖКХ
Каким был 2024 для бизнеса
Концерты в январе
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Семья Новый год — 2025 «Хочу, чтобы этот день быстрее пришел»: крик души ярославцев, которые родились в Новый год

«Хочу, чтобы этот день быстрее пришел»: крик души ярославцев, которые родились в Новый год

Грустные и трогательные истории людей, у которых в новогодние — два праздника

305
Написать комментарий

День рождения в Новый год

Источник:

Новый год — один из главных семейных праздников. В этот день принято собираться с самыми близкими, нарезать салаты, смотреть «Иронию судьбы» (6+) по телевизору и дарить друг другу подарки. Однако в этой общей суете исчезает магия личных торжеств для тех, кто отмечает свой день рождения в новогоднюю ночь. Их особый момент зачастую затмевается общим весельем, и вот уже индивидуальный праздник становится частью грандиозной новогодней феерии.

В этом материале мы собрали истории ярославцев, родившихся в период новогодних праздников.

— У меня день рождения 31 декабря. Из минусов: все дарят один подарок, проблема собрать гостей, потому что все готовятся к празднованию Нового года. Ну и ценник на аренду в ресторанах повышенный, — делится читательница 76.RU Ольга. А из плюсов — длинные новогодние каникулы превращаются в непрекращающийся прием гостей и общение с друзьями и родственниками.

— У меня день рождения 1 января. Это ужасно! Если Новый год отмечаешь у друзей, неудобно находиться в гостях в свой праздник. Из-за этого не люблю Новый год и отключаю телефон с 31 декабря по 2 января, — рассказала Галина.

— 1 января всегда рядом родственники, а хочется с друзьями, но собрать их очень тяжело. Всегда хочу, чтобы этот день просто быстрее пришел, — поделилась Мария.

Еще один неочевидный минус в праздновании дня рождения в Новый год — это подарки, которые часто имеют новогоднюю тематику.

— На день рождения дарят подарки, связанные с Новым годом, — отметила читательница 76.RU Юлия.

Всем два подарка — на Новый год и на день рождения, а у нас акция — два праздника за один подарок. Но во всём ищем позитив — многие помнят, что надо поздравить.

— У меня день рождения 30 декабря. Это очень нехорошо: двойные расходы по завышенным ценам и прочее. Зато в детстве было очень здорово и классно. Мы жили в общежитии, и на елке Дед Мороз всегда дарил два подарка! Сладкий, как всем, и игрушку! — рассказала Наталья.

Кто-то с юмором подходит ко дню рождения в канун новогодних праздников.

— У меня сестра родилась 30 декабря, успеваем отметить ее день рождения. Смеемся, что это разминка перед Новым годом, — поделилась Лина Галкина.

День рождения в Новый год вызывает стресс не только у именинников, но и у их родителей.

— Мой сын родился 1 января. Это ужасно. Невозможно устроить нормальный праздник. Я его буквально лишила дня рождения! Ничего не работает, не встретишься нормально в кафешке или это очень дорого. Я переживаю, что ему по жизни не будут дарить два подарка. Будут дарить один большой и говорить, что это на Новый год. Я так не хочу. Праздник украли, — поделилась читательница 76.RU.

ПО ТЕМЕ
День рождения Новый год Праздники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление