«Хочу, чтобы этот день быстрее пришел»: крик души ярославцев, которые родились в Новый год

День рождения в Новый год Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Новый год — один из главных семейных праздников. В этот день принято собираться с самыми близкими, нарезать салаты, смотреть «Иронию судьбы» (6+) по телевизору и дарить друг другу подарки. Однако в этой общей суете исчезает магия личных торжеств для тех, кто отмечает свой день рождения в новогоднюю ночь. Их особый момент зачастую затмевается общим весельем, и вот уже индивидуальный праздник становится частью грандиозной новогодней феерии.

В этом материале мы собрали истории ярославцев, родившихся в период новогодних праздников.

— У меня день рождения 31 декабря. Из минусов: все дарят один подарок, проблема собрать гостей, потому что все готовятся к празднованию Нового года. Ну и ценник на аренду в ресторанах повышенный, — делится читательница 76.RU Ольга. А из плюсов — длинные новогодние каникулы превращаются в непрекращающийся прием гостей и общение с друзьями и родственниками.

— У меня день рождения 1 января. Это ужасно! Если Новый год отмечаешь у друзей, неудобно находиться в гостях в свой праздник. Из-за этого не люблю Новый год и отключаю телефон с 31 декабря по 2 января, — рассказала Галина.

— 1 января всегда рядом родственники, а хочется с друзьями, но собрать их очень тяжело. Всегда хочу, чтобы этот день просто быстрее пришел, — поделилась Мария.

Еще один неочевидный минус в праздновании дня рождения в Новый год — это подарки, которые часто имеют новогоднюю тематику.

— На день рождения дарят подарки, связанные с Новым годом, — отметила читательница 76.RU Юлия.

Всем два подарка — на Новый год и на день рождения, а у нас акция — два праздника за один подарок. Но во всём ищем позитив — многие помнят, что надо поздравить. Марина Гущина ярославна, у которой день рождения 31 декабря

— У меня день рождения 30 декабря. Это очень нехорошо: двойные расходы по завышенным ценам и прочее. Зато в детстве было очень здорово и классно. Мы жили в общежитии, и на елке Дед Мороз всегда дарил два подарка! Сладкий, как всем, и игрушку! — рассказала Наталья.

Кто-то с юмором подходит ко дню рождения в канун новогодних праздников.

— У меня сестра родилась 30 декабря, успеваем отметить ее день рождения. Смеемся, что это разминка перед Новым годом, — поделилась Лина Галкина.

День рождения в Новый год вызывает стресс не только у именинников, но и у их родителей.