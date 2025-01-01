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Страна и мир «Шесть! Я никогда даже не слышал о таком!»: история семьи с первыми в мире шестерняшками-девочками

«Шесть! Я никогда даже не слышал о таком!»: история семьи с первыми в мире шестерняшками-девочками

Сестры Уолсон стали сенсацией в Англии

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18 ноября 2024 года шесть сестер Уолсон отметили свой 41-й день рождения. Они стали первыми в мире шестерняшками-девочками, которым удалось выжить после родов.

Джанет и Грэм Уолтон из Ливерпуля почти отчаялись — это была их 13-я попытка стать родителями. Они уже решили, что она станет последней. И если опять неудача, то усыновят малыша. Но после УЗИ в шоке были и супруги, и врачи клиники, да что там — и вся Англия.

— Это было похоже на панику. Шесть! Я никогда не слышал о том, что у кого-то есть шестерняшки, — восклицал после рождения дочерей Грэм.

Один против 104 миллиардов — такой шанс давали врачи на то, что беременность пройдет нормально. Вопреки прогнозам, в 1983 году на свет появились Ханна, Сара, Кейт, Дженни, Рут и Люси. Они мгновенно стали сенсацией.

Как родители справлялись с шестью детьми — смотрите в видео выше.

Шестерняшки выросли очень разными, но каждая нашла свой путь. В 2014 году в большой семья появилась еще одна девочка: одна из сестер — Сара — родила дочь. Став бабушкой, Джанет, смеясь, говорит, что заботиться об одном ребенке — просто рай.

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