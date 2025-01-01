Тамара Глоба назвала главных везунчиков 2025 года. Может, это вы? Гороскоп для всех знаков зодиака

Новый год только начался, а астрологи уже знают, что он нам принесет. Например, Тамара Глоба, составляя свой прогноз, обмолвилась, что для представителей многих знаков зодиака ближайшие 12 месяцев пройдут под эгидой возрождения и преображения.
Овен
Хотелось давно начать петь, писать картины или романы? Тамара Глоба уверена: 2025 год этому благоволит. Не исключено, что новые начинания помогут подняться вверх по карьерной лестнице и увеличить доход.
— Человек будет переполнен видением или желанием что-то изменить в жизни, что-то увидеть, что-то почувствовать. То есть для рожденных под знаком Овна это год и чувства, и организованности, — рассказала астролог.
Год будет продуктивен не только в работе, но и личной жизни. Представителей знака ждут новые знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. А если вы уже в паре, то, возможно, поменяется статус семейной жизни.
Телец
Тельцам в этом году особенно важна поддержка друзей и близких, она поможет им начать новый проект, найти работу мечты и достичь новых высот. Но во время профессионального роста очень важно не забыть о помощи своему окружению, а она потребуется.
— В апреле и ноябре ждут перемены в здоровье близких. В это время нужно следить за ними, — подмечает Тамара Глоба.
Тельцов не обойдут стороной метаморфозы в семейной жизни, поездки, которые могут перевернуть всю его жизнь. А кроме этого, на первый план выйдет ремонт или строительство своего собственного жилья.
Близнецы
Близнецы смогут воплотить в жизнь все давние мечты и стремления. Для этого знака год особенно удачный. Вас ждет и карьерный рост, и увеличение дохода. Правда, вместе с этим трат тоже прибавится. Так что будьте особенно внимательны в этом отношении, и если хотите скопить на что-то грандиозное, внимательно следите за моментами, когда деньги начнут жечь карман, и не поддавайтесь сиюминутным порыва.
Осмотрительным Близнецам стоит быть и в отношениях с другими людьми. В паре могут быть конфликты на почве денег.
Рак
За все пережитые ранее трудности в 2025 году придет компенсация. Личная жизнь, работа — для Раков будет удачное время для всего. Также ждет успех в запланированных поездках, но по дороге могут случиться непредвиденные трудности, главное — их преодолеть, и в результате разочароваться не придется.
Лев
Львы, пришло ваше время проявить себя. В первой половине года представителей знака ждет выгодное предложение о работе, но, возможно, вдали от дома. Кроме этого, в этот период Львам предстоит столкнуться с общественным мнением, но их это не остановит перед поставленными целями. Музы тоже благоволят вам, так что за все творческие амбиции вы получите вознаграждение.
Дева
Девам можно выдыхать. Все проблемы, которые беспокоили их предыдущие года, решатся в 2025-м. Несмотря на возможные трудности в семье, у представителей знака открываются новые перспективы. Успехи в реализации планов поддержат друзья и покровители, так что Девы точно не будут одни. Это время станет возможностью взглянуть вперед, используя созданные связи для достижения своих целей.
Весы
Всё внимание весов будет направлено на отношения с окружающими и заботу о здоровье. В начале года некоторые давние связи могут порваться, так как в этот период в представителях знака будут видеть самые темные стороны.
Ожидаются позитивные изменения в карьере. Можно ставить себе перспективные цели, которые помогут личному и профессиональному росту. В начале года Весы смогут собрать вокруг себя новую команду единомышленников и создать успешный проект.
Скорпион
Скорпионы будут комфортнее чувствовать себя вдали от дома. Так что дальние поездки на отдых и в командировки — то, что доктор прописал для духовного обновления, успеха и счастья. В жизни представителей знака ожидается много любви и интересных творческих процессов. Также возможно зачатие или рождение детей. Год обещает быть насыщенным и позитивным, открывая новые горизонты и перспективы.
Стрелец
Любовь, личностный рост и творческие успехи — всё это будет у представителей знака в 2025 году. Но всех огненных знаков, включая Стрельцов, ждут испытания в домашней жизни. Возможно, они будут нуждаться в помощи, особенно в вопросах обустройства жилья. Важно отметить, что успех не будет однозначным и потребует от Стрельцов усердия и способности адаптироваться к изменениям.
Козерог
Козероги будут переживать время личного успеха в любви и творчестве. Они активно строят планы на будущее, особенно в обучении и преподавании. Такие перемены повлекут за собой знакомство с новыми людьми. Также возможна смена семейного положения на «в отношениях». Но в новых союзах будет важно позаботиться о себе и своих интересах, чтобы сохранить внутреннее равновесие.
Водолей
Для людей, рожденных под знаком Водолея, 25 год — важный период, когда они начинают строить планы и укреплять материальное положение. Во время карьерного роста появятся новые партнеры и коллеги, с которыми нужно будет найти общий язык.
— Во второй половине года неожиданно придут партнеры, которые радуют или не радуют, но с ними надо работать. Это люди активные, люди яркие, интересные, и нужно будет в чём-то уступить, в чём-то разделить, а в чём-то вместе идти, — отмечает Тамара Глоба.
Рыбы
Для Рыб главное — здоровье. Представителям знака следует проявлять заботу о своем физическом и психоэмоциональном состоянии. Тайм-менеджмент и планирование сыграют главную роль в достижении результата. Однако, с другой стороны, они столкнутся с некоторыми ограничениями и трудностями, особенно в семейных отношениях, что требует бережного подхода к своим близким.