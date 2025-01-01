Тамара Глоба назвала главных везунчиков 2025 года. Может, это вы? Гороскоп для всех знаков зодиака

Хотелось давно начать петь, писать картины или романы? Тамара Глоба уверена: 2025 год этому благоволит. Не исключено, что новые начинания помогут подняться вверх по карьерной лестнице и увеличить доход.

— Человек будет переполнен видением или желанием что-то изменить в жизни, что-то увидеть, что-то почувствовать. То есть для рожденных под знаком Овна это год и чувства, и организованности, — рассказала астролог.

Год будет продуктивен не только в работе, но и личной жизни. Представителей знака ждут новые знакомства, которые могут перерасти в романтические отношения. А если вы уже в паре, то, возможно, поменяется статус семейной жизни.