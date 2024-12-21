«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3

Вот таким разномастным отрядом я приключался в Baldur’s Gate 3 Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











Как отдохнуть после работы и остальной рутины? Вариантов тысяча: погулять, заняться спортом, открыть книгу, посмотреть кино, послушать музыку, уехать на охоту/рыбалку (допишите список за нас в комментариях). А может, поиграть во что-нибудь на компьютере или игровой приставке? Любителям последнего варианта будет интересно почитать колонку корреспондента 45.RU Кирилл Митина.

Журналист потратил более 100 часов на ролевую игру Baldur's Gate 3 (18+), которая гремела год назад и собирала все игровые награды вместе с восторженными отзывами критиков и игроков. Что особенного в этой виртуальной забаве и почему в ней можно пропасть на сотни часов — читаем колонку.

Первые впечатления и явные преимущества

Baldur’s Gate 3 я ждал с нетерпением. И немудрено: ажиотаж перед ее выходом стоял нешуточный. Пророчили звание лучшей ролевой игры года (а то и нескольких лет сразу). Но на релизе (август 2023 года) у меня с Baldur’s Gate 3 не сошлось: она показалась слишком монументальной, сложной и непривычной. Полюбить игру удалось со второго захода, но об этом позже.

Игру сделали бельгийцы Larian Studios. Baldur’s Gate 3 продолжает одноименную серию, основанную на настольной игре Dungeons & Dragons (в ней игроки создают общую фэнтезийную историю, и финал у нее зачастую неожиданный). Первая и вторая часть Baldur’s Gate выходили в двухтысячных годах. В третью часть можно играть без знакомства с первыми, и это вполне нормально. Аналогами «Врат Балдура» можно назвать дилогию Divinity: Original Sin от этих же авторов, Dragon Age: Origins, серии игр Pathfinder и Pillars of Eternity.

Третьи «Врата Балдура» встречают игрока экраном создания персонажа. Можно взять готовых, которые прописаны и созданы в самой игре. Но гораздо интереснее слепить своего героя. На выбор дают 12 классов: это может быть воин (обычный рубака), плут (бьет всех исподтишка и прячется в тени), бард (с лютней наперевес очаровывает харизмой, вдохновляет союзников), ворох специалистов по магии (волшебник, колдун, чародей — это всё разные классы, у каждого свои заклинания), монах (может навалять кому угодно без оружия) и другие. Уже на этом этапе глаза разбегаются! А дальше нужно выбрать подкласс персонажа — это влияет на то, какими умениями и характеристиками он будет обладать.

Это экран создания персонажа. В нем можно залипнуть на несколько часов Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











При первом заходе в игру я не знал, что класс можно будет сменить позже (при определенных условиях), поэтому к его выбору подошел так же ответственно, как к выбору продуктов в магазине — что попало брать не хотелось. В итоге выбрал волшебника. Ведь куча заклинаний, как тогда показалось, это просто, интересно и весело. Героем стал здоровый широкоплечий мужик с тенями и хвостиком (почему бы и нет?) И приключение началось.

Игры жанра «РПГ» («ролевые игры») дают максимальную свободу выбора — можно подобрать внешний вид героя, его умения, стиль прохождения, самому определять, как поступить в той или иной ситуации. Всё это влияет на игровой мир и дает возможность пожинать плоды своих решений.

Описывать весь сюжет не будем, ограничимся лишь небольшой завязкой. Плененный главный герой (или героиня) летит на каком-то жутко органическом корабле. Внутри этого корабля не менее жуткое существо с щупальцами (их тут называют иллитиды) вживляет нам прямо в мозг мерзкую зубастую личинку. Итог операции неутешительный — вскоре мы превратимся в такую же «осьминожку» и потеряем личность. Если ничего не предпримем.

Но на корабль нападают наездники на драконах, завязывается потасовка, в результате которой главный герой получает возможность сбежать. Всё это, к слову, показывают в крайне кинематографичной заставке.

Скриншот из начальной заставки Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3 За мгновение до того, как личинка окажется в голове главного героя Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3

После того как наш персонаж попал под контроль, он ходит по жуткому кораблю и пытается понять, как из него выбраться. По дороге встретятся первые потенциальные спутники: злобная и похожая на сухощавую жабу воительница Лаэзель и испуганная, но не менее злая полуэльфийка Шэдоухарт. Можно их отфутболить и идти дальше одному, а можно принять в команду. Здесь представляют еще один важный аспект игры: попадать в приключения вместе с напарниками легче и веселее. Одновременно в партии могут состоять четыре персонажа, дополняющих и усиливающих друг друга, остальные будут отдыхать в лагере.

Автор колонки описал прохождение Baldur's gate 3 с самого начала Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











Побегать по кораблю займет около часа. В это время можно обшарить каждый закуток и наткнуться на первые бои. Они здесь пошаговые и максимально интерактивные. По очереди ходят то ваши персонажи, то противники.

Как победить? Во время хода нужно выбрать, на что потратить очки действия. К примеру, подбежать к неприятелю и дать посохом по голове. А можно пульнуть в него сгустком огня. А перед этим еще кинуть ему под ноги бутылку с жиром, устроив мини-взрыв. Со временем наши путешественники прокачиваются и получают доступ к более интересным (и смертоносным) приемам и заклинаниям.

Под нашим управлением находятся и напарники. Если среди них есть плут, то он может потратить ход на то, чтобы занять наиболее выгодную позицию, спрятаться в тени и ударить гораздо сильнее. Жрец вылечит союзников и даст им устойчивость к урону. Бард сыграет на барабане и даст бойцам вдохновение, чтобы лучше дрались.

Выбор действий в бою зависит от вашей фантазии и обстановки. Противники стоят на деревянном мосту? Значит, надо сломать его, бой закончится, даже не успев начаться. Мочат ноги в луже? Поможет молния. А можно подбежать к оппоненту и спихнуть его в пропасть (главное, чтобы силы хватило, тогда неприятель просто расшибется насмерть). После вашего хода наступает ход противника, затем снова ваш, и так, пока бой не закончится.

Итог одной из эпичных битв в первой локации, занявшей около часа реального времени Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











Вскоре корабль терпит крушение. Вы чудом спасаетесь (спасибо загадочному помощнику) и оказываетесь на первой большой локации. В ней я утонул часов на 20 . Что-то интересное здесь происходит почти на каждом шагу. Вот подозрительный кудрявый мужчина просит что-то осмотреть в кустах, пропускает вперед, а затем бросается с кинжалом.

А вот из портала внутри огромного камня торчит рука и испуганный мужской голос просит вытянуть его наружу. В обоих случаях вопрос можно решить радикально — кудрявый получит перо под ребро, а взволнованный мужчина — вместо помощи — шлепок по руке, и останется внутри камня. А можно пойти им навстречу и получить новых компаньонов и, соответственно, их поддержку. У них свои характеры, истории, реакции на ваши поступки и уникальные задания, которые могут повлиять на концовку игры.

Протянете руку помощи? Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











И в этом кроется всё волшебство Baldur’s Gate 3. Она дарит дух приключения, когда ты не знаешь и даже не можешь представить, что ждет тебя за следующим поворотом. И в каждой ситуации ты волен сам выбирать, как поступить: играть в бескорыстного добряка, либо в прижимистого наемника, который всё делает за монету. А можно просто пожать плечами на очередную просьбу и идти дальше (при этом лишив себя части увлекательного контента, но кто вам будет указывать?)

Ваш персонаж (слева) может выглядеть иначе. Есть вариант вообще играть за готового персонажа Гейла (волшебник справа) Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











А минусы будут?

Многообразие и сложность «Врат Балдура» изначально превратились в мою личную проблему, поэтому пройти игру с первого раза не смог. Там очень много аспектов, в которые разработчики не торопятся погрузить, мол, сам разбирайся: читай описания предметов, умений и заклинаний, шарься в меню, включай голову, экспериментируй. Деревянная дверь не открывается, нет ключа? А в руках у тебя что? Топор? А в описании двери говорится, что она неустойчива к ударам топора? Ну вот и сложи 2+2…

Нежелание разобраться в основных механиках привело к тому, что каждый бой даже на средней сложности превращался в испытание, обилие возможностей и непонимание игровых механик запутывало и раздражало: почему я не могу совершить то или иное действие, как противодействовать вражеским заклинаниям, как восстанавливать свои навыки и заклинания, как решать те или иные задачи (пробраться в закрытую комнату, пошерудить в запертом сундуке).

Но в итоге я взял себя в руки, спустя полгода вернулся в игру и погрузился в нее чуть более дотошно. И утонул в ней на 107 часов. Уже в первой локации мне довелось: встретиться в ведьмой-каргой на болоте, которая ест детей, решить глобальный конфликт между друидами и гоблинами, встретить в пещере огромную Медвесычиху с милым медвесычонком, которые зверски загрызли охотника, пошариться в гробнице и найти в склепе божество, которое может сделать из моего волшебника воина-мечника и нанять потусторонних наемников. И многое, многое, многое другое.

Не слишком большой, но очень интересный мир исследуешь на фоне главного задания — нужно избавиться от личинки внутри головы (такая же есть у напарников). Она одновременно съедает мозг носителя, но при этом дарит новые возможности вроде влияния на других людей с такими же личинками (их на пути будет очень много). Позже, получив еще больше личинок, можно открыть крайне эффективные и эффектные заклинания.

Гоблины мучают путника. Можно сразу на них напасть или уговорить, чтобы сами ушли. А можно показать мастер-класс по пыткам Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











Игру вообще можно закончить уже на втором часу — на одной из развилок навстречу выйдет нарядный и элегантный мужчина и предложит сделку. Это Рафаил (грубо говоря, местный дьявол). Он может легко и просто избавить главного героя и напарников от неминуемой участи. Но взамен попросит подписать кровью некий документ. Если согласиться, то игра закончится, даже не успев толком начаться. Если послать его подальше, то Рафаил не обидится, но появится позже еще несколько раз со всё более заманчивыми предложениями.

Бывало такое, что дьявол бесит и хочется дать ему по шапке? Здесь так можно, главное, чтобы силенок хватило.

Рафаил крайне харизматичный и опасный местный дьявол Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3











Понять, принять и раствориться

Игра длинная. В ней немыслимое множество персонажей, больших (и не очень) историй, мест, которые можно посетить и исследовать, предметов, которые можно найти и купить. Вы то и дело будете отвлекаться от главного задания на второстепенные, но не менее интересные задачи: кто украл письма у местного почтальона, почему злая белка выскочила навстречу и кусает за ногу, что за минотавры гуляют по подземелью, почему под землей раса местных гриболюдей конфликтуют с гномами?

Устав от дополнительных заданий, всегда можно вернуться к основному делу. Если сначала задача простая — выжить, — то позже действие перетекает в круговорот политических интриг и разборок местных богов. Игрок сможет решить судьбу нескольких фракций, исцелить от проклятия целый регион. Или, наоборот, — махнуть рукой на все беды, кроме своих, и лететь вперед по сюжету. Либо дать волю внутреннему маньяку и вырезать всех. Добравшись до большого города, можно даже совершить ряд ритуальных убийств, чтобы на вас обратил внимание бог-садист.

Еще игра не ведет за ручку и не указывает, как ее проходить. Хочешь быть дипломатом? Пожалуйста. Хочется заткнуть уши и махать мечом? Вперед.

Игра красивая. Очень. И прекрасно звучит: диалоги персонажей, музыка, звуки заклинаний и бряцанье оружия — слушать всё это хочется именно в наушниках. Официальной русской озвучки нет, но есть русские субтитры.

В обзоре Baldur’s Gate 3 нельзя не отметить красоту игры Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3 Неправильный выбор портала очень сильно аукнется игроку Источник: Кирилл Митин / игра Baldur’s Gate 3

Здесь не перечислено и десятой доли того, что есть в Baldur’s Gate 3. На тему того, как она работает, можно написать целый трактат. Это мои впечатления от игры, которая украла у меня 107 часов. И в нее хочется вернуться.

Что еще упущено во «Вратах Балдура»: как меняется игра, если проходишь ее, как другой персонаж, какие еще интересные выборы там можно сделать? А каково играть за Темного Соблазна, который страдает от тяги к убийствам всех подряд? Если станешь им, превратится ли более-менее серьезная фэнтези-игра с черным юморком в психологический фильм ужасов? Узнаю об этом при следующем перепрохождении.

Захотелось поиграть? Да Нет

Кирилл Митин Корреспондент Эксперт