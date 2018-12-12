Он даже не Борис! Телеканал «Россия 24» показал ростовую куклу, выдав её за суперсовременного робота

Такого прорыва в отечественной науке никто не ожидал — в Ярославле показали танцующего и мигающего огнями суперсовременного робота Бориса. Но тут скандал — Борис оказался не роботом. И даже, кажется, и не Борисом вовсе.

Сюжет о чудо-технике вышел на телеканале «Россия 24» с всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который сейчас проходит в Ярославле. За кадром говорится: у школьников есть возможность посмотреть «на самых современных роботов». Видеорядом к этому сообщению — сюжет о том самом роботе Борисе, который любит математику, но хочет «ещё научиться рисовать и музыку писать». Всё это робот Борис говорит со сцены механическим голосом, подёргиваясь.



Потом робот вместе с ведущими начинает танцевать танец «Скибиди». В ритм с ним танцуют и дети в зале. Смотришь сюжет — и кажется, будто мы действительно совершили технологический прорыв. И все бы отлично, но только робот оказался ненастоящим.

Разоблачил Бориса (пока будем звать его так) пользователь Tjournal lopatoid. Он задался вопросами — почему робот делает так много странных движений и как это его разработали втихаря от мировой научной общественности?

Тут и выяснилось — в костюме робота на сцену вышел человек. Костюм известный, его можно купить в интернете — за 250 тысяч рублей. И если у вас есть такие деньги, можете подрабатывать в нем аниматором. Удобно, говорят, в костюме, движений ничто не сковывает. Зовут Алёша. Борис оказался полностью повержен.



Костюм робота Алёши можно купить в интернете за 250 тысяч рублей Фото: Шоуроботы.рф

Сотрудники телеканала удалили сюжет со своего сайта, но он уже был показан в эфире на всю страну. И остался в соцсетях.

На форуме так объяснили, откуда взялся Борис:

— Никто не выдавал ростовую куклу за настоящего робота, — рассказали в администрации форума «ПроеКТОриЯ». — Это был такой элемент шоу. Зачем журналисты так преподнесли информацию, мы не знаем.

