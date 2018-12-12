Он даже не Борис! Телеканал «Россия 24» показал ростовую куклу, выдав её за суперсовременного робота

Сюжет про робота Бориса телеканал «Россия 24» показал на всю страну
Такого прорыва в отечественной науке никто не ожидал — в Ярославле показали танцующего и мигающего огнями суперсовременного робота Бориса. Но тут скандал — Борис оказался не роботом. И даже, кажется, и не Борисом вовсе.
Сюжет о чудо-технике вышел на телеканале «Россия 24» с всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который сейчас проходит в Ярославле. За кадром говорится: у школьников есть возможность посмотреть «на самых современных роботов». Видеорядом к этому сообщению — сюжет о том самом роботе Борисе, который любит математику, но хочет «ещё научиться рисовать и музыку писать». Всё это робот Борис говорит со сцены механическим голосом, подёргиваясь.
Потом робот вместе с ведущими начинает танцевать танец «Скибиди». В ритм с ним танцуют и дети в зале. Смотришь сюжет — и кажется, будто мы действительно совершили технологический прорыв. И все бы отлично, но только робот оказался ненастоящим.
Разоблачил Бориса (пока будем звать его так) пользователь Tjournal lopatoid. Он задался вопросами — почему робот делает так много странных движений и как это его разработали втихаря от мировой научной общественности?
Тут и выяснилось — в костюме робота на сцену вышел человек. Костюм известный, его можно купить в интернете — за 250 тысяч рублей. И если у вас есть такие деньги, можете подрабатывать в нем аниматором. Удобно, говорят, в костюме, движений ничто не сковывает. Зовут Алёша. Борис оказался полностью повержен.
Сотрудники телеканала удалили сюжет со своего сайта, но он уже был показан в эфире на всю страну. И остался в соцсетях.
На форуме так объяснили, откуда взялся Борис:
— Никто не выдавал ростовую куклу за настоящего робота, — рассказали в администрации форума «ПроеКТОриЯ». — Это был такой элемент шоу. Зачем журналисты так преподнесли информацию, мы не знаем.
История произошла накануне визита президента России Владимира Путина на форум «ПроеКТОриЯ», который планирует здесь провести большой открытый урок. Также глава государства планирует в Ярославле объявить 2019-й Годом театра в стенах Волковского театра. Ранее мы писали, какой сюрприз для него приготовили.
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