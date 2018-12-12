«Робот Борис — устаревшая модель»: сколько стоит фейковая разработка учёных из сюжета «России 24»

Сейчас производитель выпускает более современные модели, чем робот Борис
Производители костюма «Робот Алёша», человека в котором журналисты телеканала «Россия 24» выдали за суперразработку российских учёных робота Бориса, рассказали о модели, которая прославилась на всю страну.
Журналисты «России 24» выдали человека в костюме робота за научную разработку
— Анатомия этого костюма сделана таким образом, что человек внутри него произвольно начинает двигаться, как робот, — сказали в фирме-производителе. — Визуально кажется, что наш робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно.
Сейчас производитель выпускает более современные модели костюмов роботов
Производство таких костюмчиков стоит на потоке, и продано их уже довольно много. Стоят они сейчас по 250 тысяч рублей.
— Но тот, которого по телевизору показали как робота Бориса, стоит намного дешевле — 150 тысяч рублей. Потому что это — устаревшая модель, — рассказали на предприятии по производству костюмов роботов. — Их было выпущено очень много, поэтому сложно сказать, какой из них именно этот.
Сюжет о чудо-технике вышел на телеканале «Россия 24» с всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который сейчас проходит в Ярославле. За кадром говорится: у школьников есть возможность посмотреть «на самых современных роботов». Видеорядом к этому сообщению — сюжет о том самом роботе Борисе, который любит математику, но хочет «ещё научиться рисовать и музыку писать». Всё это робот Борис говорит со сцены механическим голосом, подёргиваясь. После того, как Бориса разоблачили, в интернете появилась уйма забавных мемов. Сначала журналисты «России 24» удалили этот ролик, но потом вернули сюжет в свой YouTube-канал. Правда, выкрутились, немного изменив его. Но публично они, как и руководство ВГТРК, продолжают отмалчиваться на эту тему.
История произошла накануне визита президента России Владимира Путина на форум «ПроеКТОриЯ», который планирует здесь провести большой открытый урок. Также глава государства планирует в Ярославле объявить 2019-й Годом театра в стенах Волковского театра. Ранее мы писали, какой сюрприз для него приготовили. В прошлом году президент России Владимир Путин уже принимал участие в форуме «ПроеКТОриЯ», проходившем в Ярославле в «Арене-2000».
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