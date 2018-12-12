«Робот Борис — устаревшая модель»: сколько стоит фейковая разработка учёных из сюжета «России 24»

Производители костюма «Робот Алёша», человека в котором журналисты телеканала «Россия 24» выдали за суперразработку российских учёных робота Бориса, рассказали о модели, которая прославилась на всю страну.

— Анатомия этого костюма сделана таким образом, что человек внутри него произвольно начинает двигаться, как робот, — сказали в фирме-производителе. — Визуально кажется, что наш робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно.

Производство таких костюмчиков стоит на потоке, и продано их уже довольно много. Стоят они сейчас по 250 тысяч рублей.



— Но тот, которого по телевизору показали как робота Бориса, стоит намного дешевле — 150 тысяч рублей. Потому что это — устаревшая модель, — рассказали на предприятии по производству костюмов роботов. — Их было выпущено очень много, поэтому сложно сказать, какой из них именно этот.

