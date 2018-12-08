Дмитрий погиб на месте

Добрый, отзывчивый, душа компании. Такие слова говорят о 28-летнем Дмитрии, который погиб в ДТП.



6 декабря Дмитрий ехал в микроавтобусе «Форд», который на трассе в Гаврилов-Ямском районе столкнулся с грузовиком. От микроавтобуса не осталось практически ничего. В той страшной аварии погибли двое молодых мужчин. Дмитрий скончался на месте происшествия.



Вот так выглядел микроавтобус после ДТП

Друзья Дмитрия рассказали: он ехал с работы вместе со своей бригадой. Работали в Гаврилов-Яме. Чтобы добраться до Ярославля, воспользовались известным сервисом по поиску попутчиков.



— Все ребята ехали в Ярославль с работы. Как мы знаем, водитель выехал на встречку, идя на обгон, — рассказала подруга Дмитрия.



Иван — друг погибшего — говорит: водитель «Форда» сейчас в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Состояние его тяжёлое.



Водитель микроавтобуса в реанимации

— Дима был другом с большой буквы… Добрейшей души человек, мухи не обидит. За что с ним так судьба обошлась?.. — говорит Иван. — Как нам известно, водитель микроавтобуса пошел на обгон, и машину занесло. Он стал назад сдавать, а на встречу летела фура... И он не успел.

— В результате аварии на месте погибли 23-летний и 28-летний мужчины. Водитель «Форда» и ещё трое пассажиров — мужчины в возрасте 23, 24 и 22 лет — госпитализированы с травмами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ещё трое пассажиров «Форда» отпущены на амбулаторное лечение.



По рассказам друзей, Дмитрий ещё не успел обзавестись семьёй. У него остались родители и младший брат.



Прощаться с Дмитрием будут завтра по адресу: Магистральная, 1. Отпевание начнётся в 13:00. Мужчину похоронят на Осташинском кладбище.