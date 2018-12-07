Микроавтобус всмятку

Стали известны подробности ДТП, где лоб в лоб столкнулись «Форд-Транзит» и грузовик.



Авария произошла около 18:30 в Гаврилов-Ямском районе на автодороге Ярославль — Заячий холм.



За рулём микроавтобуса сидел 54-летний мужчина, за рулём грузовика — 48-летний водитель.



— В результате аварии на месте погибли 23-летний и 28-летний мужчины. Водитель «Форда» и ещё трое пассажиров — мужчины в возрасте 23, 24 и 22 лет — госпитализированы с травмами, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ещё трое пассажиров микроавтобуса после осмотра врачами отпущены домой.



Погибли двое

Нам удалось найти тех, кто проезжал сразу после происшествия.



— Это нереально страшное зрелище... Машина в кювете, люди на дороге лежали… Дай бог здоровья тем, кто выжил, и терпения родственникам погибших, — рассказала очевидец ДТП Алёна Князева.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

