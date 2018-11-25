Мужчина часто теряет сознание

Мария Мазурина не находит себе места: три дня назад пропал её 71-летний дедушка.



Виктор Ситников ушёл из больницы, куда его доставили на скорой помощи. У пенсионера — серьёзные проблемы со здоровьем: он плохо ориентируется в пространстве и постоянно теряет сознание.



— Его нашли за три остановки от дома 22 ноября, сказали, что случился приступ эпилепсии. Врачам он не смог объяснить, как туда попал, — ничего не помнил. Дедушка живёт один, вот уже два года никуда не выходит. Почему оказался на улице, я не знаю, — рассказывает внучка мужчины Мария.



По её словам, дедушку доставили в больницу на Суздалке около шести вечера. В семь должны были заказать перевозку, по всей вероятности, в другую больницу. Но мужчина сам ушёл из приёмного покоя, никому ничего не сказав. Сам он живёт в Кармановском.



Его рост 170 сантиметров, седые волосы, худощавое телосложение. На кисти руки есть татуировка. А также на правой руке чуть выше кисти свежий шрам от циркулярной пилы. Предположительно был одет в тёмную куртку и брюки, чёрные ботинки. Если вам что-то известно о местонахождении Виктора Ситникова, позвоните на горячую линию волонтёрам 8-800-70054-52.

