«Её увезли врачи»: первые подробности о пострадавших в тройном ДТП в Ярославской области. Видео
Тройное ДТП произошло сегодня утром в Рыбинске на перекрёстке Волжской набережной и улицы Пушкина. Водитель «Шевроле-Лачетти» влетел сзади в поворачивающий «Опель-Астра». Иномарку от удара выбросило на встречную полосу, где ей в бок влетел ВАЗ 15-й модели. Все три машины получили сильные повреждения.
ДТП сняли камеры наружного наблюдения и проезжающие мимо водители. Теперь аварию обсуждают в соцсетях.
— Страйк! — написала Кристина Рай в группе «Аварии в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».
— Пора на этом перекрестке ставить светофор, — написала Светлана Самсонова в группе «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте». — Почти каждую неделю здесь происходят ДТП.
Никто из мужчин, сидевших за рулём легковушек, не пострадал. Но серьёзные травмы получила 36-летняя пассажирка «Опеля».
— Женщина получила телесные повреждения, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Прибывшие на место ДТП медики её увезли в больницу.
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