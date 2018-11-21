Систему сигнализации на железнодорожном переезде ремонтируют

В Ярославле отключили систему сигнализации на железнодорожном переезде на улице Полушкина роща. Переезжая через пути в районе заправки у «Лакокраски», теперь стоит быть предельно внимательными — мигающий красными огнями светофор не предупредит о приближающемся поезде.



— Систему автоматической сигнализации отключили из-за ремонтных работ, — уточнили в мэрии Ярославля. — Просим автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила проезда железнодорожных путей.



Дату окончания ремонта власти пока не сообщают. Накануне здесь система вышла из строя и светофор на переезде всё время мигал красным. Поэтому сотням машин пришлось переехать через пути, нарушив правила дорожного движения.

