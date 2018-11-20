Кому достанутся деньги, которые переплатят родители детей и подростков

Депутаты Ярославской областной думы рассмотрели в первом чтении проект закона, в котором говорится о льготах и компенсациях для разных категорий граждан. Мы уже писали, каким образом при этом могут пострадать родители, оплачивающие пребывание детей в садиках и школьное питание. Сегодня выяснилось, что за счёт этого в казне появятся деньги, чтобы индексировать льготы другим людям.



Кому достанутся эти деньги, подробно рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области роман Колесов:



— Запланирована 4-процентная индексация 18 видов денежных выплат, установленных Социальным кодексом Ярославской области. В их числе — меры поддержки для семей, имеющих детей, для лиц, находящихся под опекой или попечительством, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, для неработающих пенсионеров, инвалидов. Также индексация коснется выплат реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда федерального и регионального уровней, почетным гражданам Ярославской области, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



Кроме того, предусмотрено повышение на 10,3 процента стипендий студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.



В законопроекте заложено продление периода действия временных мер социальной поддержки граждан, имеющих детей. Единовременная выплата при рождении одновременно двоих и более детей сохраняется до 31 декабря 2024 года, ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей — до 31 декабря 2021 года. До конца следующего года предусмотрены единовременные выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка усыновителям.



Также до 31 декабря 2021 года жители региона смогут получать компенсацию части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления или частичную оплату стоимости такой путевки.



Предлагается сохранить на 2019 год и компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.



Важное решение касается граждан предпенсионного возраста. Несмотря на изменение федерального законодательства, женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет независимо от наступления права на назначение трудовой пенсии смогут получать меры соцподдержки. Эта норма будет действовать до конца 2023 года.



Неработающим гражданам, достигшим возраста 70 или 80 лет, продолжат предоставлять компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если они проживают без более молодых родственников или с инвалидами I–II групп.



Всё это теперь чиновники и депутаты попытаются донести до тех, кому придётся платить за своих детей больше.

