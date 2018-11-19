Юлиана требует не только денег, но и извинений

Светская львица из Ярославля Юлиана Самохвалова потребовала от эпатажной жены подмосковного депутата Оксаны Яковлевой компенсацию в миллион рублей. Виной всему — многокилометровая пробка, которую устроила Оксана во время съёмок своего клипа.

Этот скандал прогремел в начале октября. Оксана Яковлева — супруга московского депутата. Раньше девушка танцевала go-go, танцевала на пилоне, засветилась в клипах нескольких звёзд российской эстрады. Недавно Оксана тоже стала петь. Девушка ради съёмок клипа остановила посреди МКАДа дорогой внедорожник и стала танцевать в откровенном наряде прямо на дороге. Всё это снимал оператор. Люди, которые из-за этого на три часа застряли в пробке, были возмущены. В интернете на Оксану вывалили огромное количество оскорблений. Недовольной осталась и модель Юлиана Самохвалова. Она пришла на передачу к Дмитрию Шепелеву «На самом деле», где потребовала от Оксаны извинений и денег.

Несколько лет назад Юлиана переехала в Москву и сейчас живёт роскошной жизнью: частные самолёты, дорогие яхты, богатые ухажёры. Но родилась Юлиана в Ярославле, долгое время была обычной девчонкой из Брагино.

— Я привыкла к красивой жизни, самолёты, яхты — это всё моё, — рассказала Юлиана перед съёмками передачи, расхаживая с собачкой на руках по частному самолёту. — Сейчас мы летим в Монако, билеты в одну сторону стоят около 700 тысяч. Но я не люблю обычные самолёты, не могу летать, особенно с собачкой. Ведь ей надо бегать. Да и мне надо спокойно заниматься своими делами. Я привыкла к вниманию со стороны своего мужчины. И он меня балует.

В тот вечер Юлиана была в Москве. По её словам, из-за пробки, которую устроила Оксана, она опоздала на важные встречи.



— Я три часа простояла в пробке, не успела на очень много встреч и не заключила дорогостоящий контракт! Пусть эта псевдопевичка передо мной и перед всеми извинится! А ещё пусть возместит мне мои потери.



Юлиана заявила: Оксана ей не ровня. Она — «обычная провинциалка, которая дорвалась до денег».



— У неё нет воспитания, я бы со своим воспитанием никогда не позволила себе таких вещей! Пострадали невинные люди. Скорые, реанимации стояли в пробке, — негодовала Юлиана.



В студии напротив ярославской светской львицы сидела Оксана. Когда ей надоело слушать обвинения, она ответила:



— Да у тебя одни сиськи стоят 300 тысяч, а у меня платье за 700 рублей! Не понимаю, что ты хочешь от меня?



Хотя Оксана явно лукавит. Ведь в её соцсетях сплошь фотографии с дорогих курортов. Жена депутата также привыкла к роскошной жизни и постоянно демонстрирует её своим подписчикам.

Оксана не оставила без внимания и тот факт, что ярославна увлекается пластикой. Пухлые губы Юлианы явно не понравились Оксане.



— Ты ртом шевелишь, когда говоришь? Я перед тобой точно извиняться не буду! — заявила Оксана.



Эфир закончился тем, что Оксана признала, что жалеет о своём поступке, но платить деньги ярославской светской львице она отказалась.

Справка 76.ru

Оксана Яковлева (в девичестве Солтымурадова) — жена подмосковного депутата Алексея Яковлева. Родилась в Казахстане. Ей 29 лет.



Девушка прославилась в сети как певица Yaxana.

