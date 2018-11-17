На тротуаре плещутся волны

Первый затяжной осенний дождь - и проспект Авиаторов «поплыл». Точнее сказать, ушёл под воду. Дорога, которую недавно приняли после долгожданного ремонта, оказалась затопленной. С места автомобилисты сообщают - скорость движения по проспекту минимальна.

- Проспект Авиаторов в районе Тверицкого бора тонет - скорость до 10 км в час, - пишет в группе «Дороги Ярославля» в Фейсбуке Андрей Корелкин.



А волны, плещущиеся на первом плане, бьются о тротуар.

21:54

21:56

Почему ливнёвки не справились с обычным дождем? Не сказать же, что весь день на улице ливень стеной. Другие дороги не постигла такая печальная участь. Мы направили вопросы в мэрию. Как только ответят - опубликуем.

21:58

А пока напомним, что на ремонт этого проспекта потратили Ремонт этой дороги обошёлся в 132,3 миллиона рублей.

22:00

А может, это карма такая? За то, что дорожники проспект этот асфальтировали в дождь? Дорожные активисты тогда заставили подрядчика все переделать. Большой скандал был.

22:03

И ведь недавно этот проспект торжественно приняли власти вместе с членами общественного совета департамента дорожного хозяйства.

22:16

В мэрии прокомментировали ситуацию:

- По информации директора ДГХ Сергея Тальянова, произошла авария на водопроводе в районе остановки «Линейная». РиОГС выезжал, проблема не в ливневой канализации. Дежурному «Водоканала» информация передана, бригада выехала, по предварительной оценке, устранение последствий займёт всю ночь. Водителей просят быть внимательнее на этом участке, - рассказала пресс-секретарь мэрии Ярославля Светлана Израйлева.

