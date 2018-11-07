Проспект Авиаторов во время ремонта

В Ярославле разгорелся скандал после окончания ремонта проспекта Авиаторов по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». Ремонт этой дороги обошёлся в 132,3 миллиона рублей. Но то, что получилось в итоге, по мнению дорожных активистов города, похоже на плевки жителям в лицо.

— Помните, как на проспекте Авиаторов дорожники в ливень укладывали асфальт и об этом в прямом эфире десятки минут транслировал Ярослав Мазур? По данному факту мною было отправлено обращение в прокуратуру Ярославля для понуждения заказчика о наложении максимального штрафа (1 миллион 239 тысяч 821 рубль) за нарушение технологии, — рассказал дорожный активист Камиль Бикмурзин в группе «Дороги Ярославля». — В контракте четко прописана ответственность за данное нарушение, которое накладывается при условии не прошедших проб. Все эти формальности были соблюдены, но заказчик в лице агентства муниципального заказа, департамента городского хозяйства мэрии не хочет применять данные штрафные санкции, увиливая наложением двух штрафов за спецодежду и мусор по 100 тысяч рублей.

Проспект Авиаторов после ремонта

Активисты взывают к чести и совести властей, на глазах которых подрядчик «тушил» асфальтом лужи.

— Я очень надеюсь, что с помощью СМИ и общественного резонанса законодательство будет соблюдено и подрядчик и заказчик за плевки в лицо жителям города понесут заслуженное наказание. Если этого не будет, то в дальнейшем подрядчики, видя, что серьезные санкции к ним не применяются, будут еще меньше думать о соблюдении технологии и качестве, — считает Камиль Бикмурзин.



Кстати, подрядчика, московскую фирму ЕКС, всё-таки заставили переделать асфальт в том месте, где его укладывали в дождь.

— По факту укладки верхнего слоя ЩМА-20 в дождь на двух пикетах в 60 и 65 метров подрядной организации было выдано предписание на исправление выявленных недостатков. В связи с чем эти участки были отфрезерованы и был уложен новый верхний слой асфальтобетона, — ответили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.