Пожар вспыхнул в расселённом доме

В ночь на понедельник в посёлке Текстилей в Ярославле вспыхнул расселённый дом. Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену МЧС в половине двенадцатого. На место выехали четыре пожарные машины и 13 спасателей.





— В половину первого ночи огонь полностью потушили, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Огонь уничтожил мебель, в результате пожара закопчены стены и потолок на площади 20 квадратных метров. Несмотря на то, что дом расселён, в момент пожара в здании находился 49-летний мужчина, он получил ожоги.



В ночь на субботу в Заволжском районе Ярославля загорелся подъезд. Пожарные рассказали о возможных причинах.

