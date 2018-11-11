Многим родителям детский сад теперь будет обходиться дороже

Правительство Ярославской области внесло на рассмотрение депутатам регионального парламента проект закона, в котором прописаны изменения по компенсации оплаты детских садов.



— Идея принадлежит губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, — рассказал источник 76.ru в Ярославской областной думе. — По крайней мере, подпись под документом поставил он.



Если депутаты одобрят законопроект, то компенсаций по оплате детского сада лишаться родители, где в семье доход составляет менее полутора прожиточных минимумов на человека. То есть компенсацию дадут лишь тем, где на каждого члена семьи в месяц приходится меньше 15 тысяч рублей.



— Также в бумаге сказано, что компенсации сохранят всем льготникам, — добавил собеседник 76.ru. — Речь идёт о стандартных категориях льготных граждан.



Сегодня в Ярославской области родители получают компенсацию за оплату детского сада в размере 20% за первого ребёнка, 50% — за второго и 70% — за третьего.



Также в законопроекте, который депутаты должны рассмотреть в первом чтении 23 ноября, говорится об отмене льгот за школьное питание и повышении стоимости завтраков.

