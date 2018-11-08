Депутат считает пенсионный фонд лишней и ненужной прослойкой

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский прочитал на 76.ru мнение пенсионного фонда по поводу своего высказывания об отмене пенсий и решил продолжить диалог с представителями ведомства. Народный избранник отметил, что Конституцией действительно устанавливается институт государственных пенсий и право на их получение, однако в нормах основного закона не указаны сроки выхода на пенсию по различным основаниям, размеры, условия расчета, порядок начисления, получения, а также существование самого пенсионного фонда.



— Конституция закрепляет требование не отменять или умалять права и свободы, — сказал Дмитрий Петровский. — Но в данном случае право на государственную пенсию не отменяется и не умаляется. Меняются некоторые параметры его использования: срок выхода на пенсию и место накопления пенсионных средств. Не нарушается при этом и принцип равноправия.



Вчера мы уже писали о том, что официальный представитель ярославского отделения пенсионного фонда России счёл предложение депутата отменить пенсии по старости и разогнать всё их ведомство антиконституционным. Позже сотрудники ПФР пожалели о сказанном и заявили, что их информация была немного искажена.



— Во-первых, мы не отвечали Петровскому, мы отвечали на журналистский запрос о высказывании депутата, — уточнили в пресс-службе ярославского отделения Пенсионного фонда России. — Во-вторых, многие люди, исходя из опубликованной информации, подумали, что мы тут не работаем, а только и обсуждаем эти высказывания про пенсии и про нас. А это не так.



Ранее депутат Дмитрий Петровский уже подробно объяснил, что он имел в виду, когда выступал за отмену пенсий. Его цитата быстро разлетелась по интернету и в тот же день дошла до федеральных СМИ. Но депутат после этого скандала не угомонился и продолжил жечь напалмом — вслед за пенсиями ярославский депутат предложил отменить бесплатную медицину.

