Депутат Дмитрий Петровский оказался в центре скандала после слов, написанных в Facebook
Депутат Дмитрий Петровский оказался в центре скандала после слов, написанных в Facebook

В Ярославле третий день не утихает скандал из-за высказывания депутата местного муниципалитета Дмитрия Петровского об отмене пенсий по старости. Говорят об этом повсюду — в офисах, в магазинах, дома и, конечно, активно обсуждают эту тему в интернете.

«Это была частная беседа»

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, который прославился на всю страну своим заявлением об отмене пенсий по старости, рассказал корреспонденту 76.ru, что он имел в виду, когда написал в Facebook, что пенсионный фонд нужно закрывать.

— Это моё личное мнение. Сегодня все работающие люди официально перечисляют довольно большую сумму денег в пенсионный фонд каждый месяц на обеспечение своей старости. В общей сложности около 22% от заработка. Эти деньги постоянно изымают то на одно, то на другое. А ведь они изначально созданы для того, чтобы хранить наши деньги. Я предлагаю устранить эту финансовую прокладку. Есть банки, есть финансовые институты, которые спокойно с этим справятся за меньший процент. Также при таком раскладе деньги придут в экономику и будут работать.

— Мы оба понимаем, что на уровне постов в Facebook ярославский депутат не может совершить пенсионную революции в России. Но ты всё равно бросаешься яркими фразами и бьёшь по самому больному. Это же чистый пиар.

— Так пиаром это сделал не я, а вы. Всё началось с того, что я разговаривал с одним своим знакомым венчурным инвестором, экспертом журнала «Эксперт» Владимиром Громковским. Он, являясь сторонником повышения пенсионного возраста, задал вопрос: «Как вы к этому ко всему относитесь?». И моя фраза про «убрать пенсионный фонд» относилась к его вопросу в принципе. Но уже через 15 минут эта цитата оказалась в СМИ и понеслась какая-то вакханалия: вопросы ко мне, атаки ботов. А ведь эта была беседа двух людей не для широкой общественности, хотя и была на публичной странице в социальной сети.

— Твои коллеги по фракции, я имею в виду единороссов из муниципалитета, нервничают после твоих высказываний. Не боишься, что дохайпуешься и потеряешь мандат?

— Я — одномандатник. И если списочника партия может легко исключить, то меня нет. Для этого нужно устраивать так называемое повторное голосование и согнать 2/3 жителей округа, депутатом от которого я являюсь. Я знаю явку на обычные выборы, и вероятность собрать для такого мероприятия народ практически равна нулю. Хотя, если кто-то задастся такой целью и вложится в это... Я — не член партии «Единая Россия», и исключить меня можно только из фракции.

— Ты предлагаешь избавиться от пенсионного фонда и, слышал, что от Фонда обязательного медицинского страхования тоже. Кого ещё стоит упразднить, чтобы было нам счастье?

— Да они не враги народа, а попросту лишние бюрократические органы, за которыми стоят огромные структуры, которые...

— Я понял уже. Скажи, от кого ещё избавляться надо?

— Из подробных крупных финансовых прослоек есть ещё Фонд социального страхования. Но эта прослойка нам, наоборот, нужна. Эти люди берут часть налогов, которые государство собирает с нас, и тратит на тех, кому они действительно нужны — оплачивают пенсии инвалидам, покупают им коляски, инсулиновые помпы и остальные необходимые вещи. Кроме того, там работают социальные работники, которые помогают неходячим больным, стареньким бабушкам и дедушкам.

— То есть закрываем ПФР и ФОМС, всё остальное оставляем — и жизнь в России становится прекрасной?

— Не думаю, что станет всё прекрасно, но денег для пенсионеров и для лечения больных, если мы это сделаем, будет больше. Причём ощутимо больше.

«Играет против мнения большинства»

Депутат Дмитрий Петровский уже не первый раз прославился на всю Россию
Депутат Дмитрий Петровский уже не первый раз прославился на всю Россию

Эксперты в сфере политики и политологии отнеслись к заявлению Дмитрия Петровского о ненужности пенсий спокойно. Говорят, мол, это его стиль и подобных вещей от него можно ожидать в любой день.

— Петровский — эпатажная персона ярославской политики, — говорит доцент кафедры социально-политических теорий ЯрГУ имени Демидова и кандидат политический наук Александр Фролов. — Он уже отличился своими агитационными предвыборными плакатами «Ищу господ», фотографиями в Солсбери, разбитым айпадом и рядом противоречивых высказываний про медицину, пенсии и избирателей. Он особо не ищет повода для своего самопиара, в большей степени у него это получается самопроизвольно и не всегда последовательно.

— Депутат сам понимает, что занимается балабольством, — добавил Григорий Моднов. — Если бы он против губернатора Миронова или председателя правительства Степаненко пошёл, то это был бы реальный протест. А сейчас он сознательно играет против мнения большинства, привлекая внимание. И делает это не первый раз.

«Мы не хотим говорить о Петровском»

Сегодня в муниципалитете Ярославля должно было состояться заседание депутатов фракции «Единая России», где должны были, мягко выражаясь, пожурить Петровского за его длинный язык. Но заседание не состоялось. В руководстве партии власти обсуждать высказывания депутата отказываются.

— Ну он не совсем наш, просто во фракции состоит, — говорят представители «Единой России». — Мы не хотим про него говорить, потому что нечего ему столько внимания уделять.

Не нашлись, что ответить и в ярославском отделении пенсионного фонда России. Хотя честно признались, что с утра все только и обсуждают заявление депутата. Уже даже и начальству распечатали посты и комментарии Дмитрия Петровского.

— Мы вам обязательно ответим, но только письменно и по запросу, — сказали в пресс-службе Пенсионного фонда (запрос отправлен, — прим. авт.).

И лишь простые рабочие, служащие и пенсионеры говорят открыто, что думают.

— С таким подходом к вопросу депутат ничего не изменит, — уверен военный пенсионер Дмитрий Новорусский. — Эта идея могла бы быть здравой, если бы у нас в России банки работали, как в Швейцарии. А если мы просто упраздним Пенсионный фонд и отдадим всё на откуп финансовым организациям... Не выйдет ничего хорошего из этого. Если это популизм, то он не имеет отношения к реальной жизни; если депутат заблуждается, то нужно подсказать ему; а если это такой лёгкий шаг к тому, чтобы замахнуться на систему, то пусть попробует.

С чего всё началось

 Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский высказался в социальной сети Facebook, что пенсии по старости нужно отменить.

— Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии, — написал накануне народный избранник на своей странице в Facebook.

Эта цитата быстро разлетелась по интернету и в тот же день дошла до федеральных СМИ. Но депутат после этого скандала не угомонился и продолжил жечь напалмом — вслед за пенсиями ярославский депутат предложил отменить бесплатную медицину.