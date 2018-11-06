Депутат Дмитрий Петровский оказался в центре скандала после слов, написанных в Facebook

В Ярославле третий день не утихает скандал из-за высказывания депутата местного муниципалитета Дмитрия Петровского об отмене пенсий по старости. Говорят об этом повсюду — в офисах, в магазинах, дома и, конечно, активно обсуждают эту тему в интернете.



«Это была частная беседа»



Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский, который прославился на всю страну своим заявлением об отмене пенсий по старости, рассказал корреспонденту 76.ru, что он имел в виду, когда написал в Facebook, что пенсионный фонд нужно закрывать.



— Это моё личное мнение. Сегодня все работающие люди официально перечисляют довольно большую сумму денег в пенсионный фонд каждый месяц на обеспечение своей старости. В общей сложности около 22% от заработка. Эти деньги постоянно изымают то на одно, то на другое. А ведь они изначально созданы для того, чтобы хранить наши деньги. Я предлагаю устранить эту финансовую прокладку. Есть банки, есть финансовые институты, которые спокойно с этим справятся за меньший процент. Также при таком раскладе деньги придут в экономику и будут работать.



— Мы оба понимаем, что на уровне постов в Facebook ярославский депутат не может совершить пенсионную революции в России. Но ты всё равно бросаешься яркими фразами и бьёшь по самому больному. Это же чистый пиар.



— Так пиаром это сделал не я, а вы. Всё началось с того, что я разговаривал с одним своим знакомым венчурным инвестором, экспертом журнала «Эксперт» Владимиром Громковским. Он, являясь сторонником повышения пенсионного возраста, задал вопрос: «Как вы к этому ко всему относитесь?». И моя фраза про «убрать пенсионный фонд» относилась к его вопросу в принципе. Но уже через 15 минут эта цитата оказалась в СМИ и понеслась какая-то вакханалия: вопросы ко мне, атаки ботов. А ведь эта была беседа двух людей не для широкой общественности, хотя и была на публичной странице в социальной сети.



— Твои коллеги по фракции, я имею в виду единороссов из муниципалитета, нервничают после твоих высказываний. Не боишься, что дохайпуешься и потеряешь мандат?



— Я — одномандатник. И если списочника партия может легко исключить, то меня нет. Для этого нужно устраивать так называемое повторное голосование и согнать 2/3 жителей округа, депутатом от которого я являюсь. Я знаю явку на обычные выборы, и вероятность собрать для такого мероприятия народ практически равна нулю. Хотя, если кто-то задастся такой целью и вложится в это... Я — не член партии «Единая Россия», и исключить меня можно только из фракции.



— Ты предлагаешь избавиться от пенсионного фонда и, слышал, что от Фонда обязательного медицинского страхования тоже. Кого ещё стоит упразднить, чтобы было нам счастье?



— Да они не враги народа, а попросту лишние бюрократические органы, за которыми стоят огромные структуры, которые...



— Я понял уже. Скажи, от кого ещё избавляться надо?



— Из подробных крупных финансовых прослоек есть ещё Фонд социального страхования. Но эта прослойка нам, наоборот, нужна. Эти люди берут часть налогов, которые государство собирает с нас, и тратит на тех, кому они действительно нужны — оплачивают пенсии инвалидам, покупают им коляски, инсулиновые помпы и остальные необходимые вещи. Кроме того, там работают социальные работники, которые помогают неходячим больным, стареньким бабушкам и дедушкам.



— То есть закрываем ПФР и ФОМС, всё остальное оставляем — и жизнь в России становится прекрасной?



— Не думаю, что станет всё прекрасно, но денег для пенсионеров и для лечения больных, если мы это сделаем, будет больше. Причём ощутимо больше.



«Играет против мнения большинства»



Депутат Дмитрий Петровский уже не первый раз прославился на всю Россию

Эксперты в сфере политики и политологии отнеслись к заявлению Дмитрия Петровского о ненужности пенсий спокойно. Говорят, мол, это его стиль и подобных вещей от него можно ожидать в любой день.



— Петровский — эпатажная персона ярославской политики, — говорит доцент кафедры социально-политических теорий ЯрГУ имени Демидова и кандидат политический наук Александр Фролов. — Он уже отличился своими агитационными предвыборными плакатами «Ищу господ», фотографиями в Солсбери, разбитым айпадом и рядом противоречивых высказываний про медицину, пенсии и избирателей. Он особо не ищет повода для своего самопиара, в большей степени у него это получается самопроизвольно и не всегда последовательно.



— Депутат сам понимает, что занимается балабольством, — добавил Григорий Моднов. — Если бы он против губернатора Миронова или председателя правительства Степаненко пошёл, то это был бы реальный протест. А сейчас он сознательно играет против мнения большинства, привлекая внимание. И делает это не первый раз.



«Мы не хотим говорить о Петровском»



Сегодня в муниципалитете Ярославля должно было состояться заседание депутатов фракции «Единая России», где должны были, мягко выражаясь, пожурить Петровского за его длинный язык. Но заседание не состоялось. В руководстве партии власти обсуждать высказывания депутата отказываются.



— Ну он не совсем наш, просто во фракции состоит, — говорят представители «Единой России». — Мы не хотим про него говорить, потому что нечего ему столько внимания уделять.



Не нашлись, что ответить и в ярославском отделении пенсионного фонда России. Хотя честно признались, что с утра все только и обсуждают заявление депутата. Уже даже и начальству распечатали посты и комментарии Дмитрия Петровского.



— Мы вам обязательно ответим, но только письменно и по запросу, — сказали в пресс-службе Пенсионного фонда (запрос отправлен, — прим. авт.).



И лишь простые рабочие, служащие и пенсионеры говорят открыто, что думают.



— С таким подходом к вопросу депутат ничего не изменит, — уверен военный пенсионер Дмитрий Новорусский. — Эта идея могла бы быть здравой, если бы у нас в России банки работали, как в Швейцарии. А если мы просто упраздним Пенсионный фонд и отдадим всё на откуп финансовым организациям... Не выйдет ничего хорошего из этого. Если это популизм, то он не имеет отношения к реальной жизни; если депутат заблуждается, то нужно подсказать ему; а если это такой лёгкий шаг к тому, чтобы замахнуться на систему, то пусть попробует.



С чего всё началось



Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский высказался в социальной сети Facebook, что пенсии по старости нужно отменить.



— Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии, — написал накануне народный избранник на своей странице в Facebook.



Эта цитата быстро разлетелась по интернету и в тот же день дошла до федеральных СМИ. Но депутат после этого скандала не угомонился и продолжил жечь напалмом — вслед за пенсиями ярославский депутат предложил отменить бесплатную медицину.

