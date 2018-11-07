«Это антиконституционно»: в ПФР ответили депутату, предложившему лишить пожилых выплат по старости
В пенсионном фонде несколько дней обсуждали высказывание депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Петровского, который заявил о ненужности их ведомства и выступил за отмену пенсий по старости. И вот наконец они выступили с ответным словом и указали народному избраннику, что он предлагает незаконные и антиконституционные вещи.
— Российская Федерация — социальное государство, гарантирующее социальное обеспечение своим гражданам. В Конституции так и говорится: «каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом». Поэтому отменять такие понятия, как пенсия и пенсионный возраст — это нарушать главный закон страны — Конституцию, — сказала заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Ярославской области Лариса Комарова.
Ранее депутат Дмитрий Петровский уже подробно объяснил, что он имел в виду, когда выступал за отмену пенсий. Его цитата быстро разлетелась по интернету и в тот же день дошла до федеральных СМИ. Но депутат после этого скандала не угомонился и продолжил жечь напалмом — вслед за пенсиями ярославский депутат предложил отменить бесплатную медицину.
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