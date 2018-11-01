Бешенство выявляют как у диких, так и домашних животных

Девять случаев бешенства зафиксировали специалисты Россельхознадзора в Ярославской области в октябре. Ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.



— В населенных пунктах и угрожаемых зонах, где зарегистрировано бешенство, государственной ветеринарной службой осуществляются необходимые мероприятия, — говорят специалисты управления Россельхознадзора по Ярославской области.



На этот раз инфицированными оказались енотовидные собаки — 5, домашние собаки — 2, кошка и куница.



Всего в этом году в Ярославской области зафиксировано 25 случаев бешенства в 25 неблагополучных пунктах.



— Диагноз «бешенство домашних и диких животных» установлен в четырех пунктах Ярославского района, в трех пунктах Тутаевского, Переславского районов, в двух пунктах Борисоглебского, Угличского и Мышкинского районов и по одному пункту в Любимском, Гаврилов-Ямском и Рыбинском районах, а также в двух пунктах в Ярославле и по одному пункту в городах Тутаеве, Угличе, Рыбинске и Данилове, — добавили в надзорном ведомстве.



В основном вирус цепляют лисы, енотовидные и домашние собаки, чуть меньше кошки, куницы и мыши. А недавно в Ярославле проверяли целую многоэтажку из-за бешеной собаки. Мы уже рассказывали подробности об этом.

