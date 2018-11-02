Афиша 76.ru: идём на «Ночь искусств», бесплатные киносеансы и отрываемся под ретро-хиты
Хмурое небо, голые деревья, холод... Мы знаем, что согреет вас в эти выходные! Семья и тёплая дружеская компания. А чтобы весело с близкими провести первые выходные ноября, 76.ru подготовил для вас афишу классных событий в Ярославле!
Бесплатные показы в кино
Для всех желающих в киноклубе «Нефть» будут устраивать бесплатные киносеансы. Уже сегодня смотрим фильм «Чучело» 1983 года, а после обсуждаем. Кстати, показы проходят в рамках просветительского проекта «День учителя», приуроченного к 110-летию Ярославского педагогического университета. Забронировать место можно, перейдя по этой ссылке.
Где: Киноклуб «Нефть», Московский проспект, 92;
когда: 2 ноября в 18:00.
«Моральный кодекс» в Ярославле
В далёком 1989 году советский поэт Павел Жагун решил создать музыкальную группу. Но необычную. Чтоб стиль звучания сочетал бы в себе одновременно рок, джаз, панк и фанк, а тексты песен были бы одновременно остроумными и философскими. Так почти 30 лет назад на свет появилась группа «Моральный кодекс». Ярославцы услышат лучшие хиты музыкантов уже сегодня вечером.
Где: клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1;
когда: 2 ноября в 19:00;
почём: 1600–3500 рублей.
Концерт русской инди-музыки
Не любите рок? Тогда сходите на концерт инди-музыки. Субботним вечером ярославцев приглашают на акустический концерт музыканта Алексея Расчётова, лидера московской группы «Neбо пополам».
— Хакерские инди-ритмы, оригинальные качественные аранжировки и западающие в душу мелодии сочетаются в творчестве Алексея с философской жизненной лирикой, принявшей эстафету от русского рока, но куда более актуальной и емкой, — пишут организаторы концерта.
Где: арт-пространство «Тепло», Советская, 2а;
когда: 2 ноября в 19:00;
почём: 250 рублей.
«Ну, погоди!»
На следующий день перед юными ярославцами предстанут знакомые не одному поколению герои известного советского мультфильма «Ну, погоди!». Заяц, Волк, Баба-Яга и другие герои будут петь и танцевать на сцене дворца культуры. Но это будут уже не нарисованные персонажи, а живые ростовые куклы.
Где: ДК им. А.М. Добрынина, проспект Ленина, 24а;
когда: 3 ноября в 12:00;
почём: 700–1500 рублей.
Фестиваль русской культуры в Пошехонье
Отметить День народного единства в русских традициях предлагают организаторы квест-фестиваля «Пошехонская старина». Праздник в Пошехонье будет интересен ценителям русских обычаев. Гостей ждут потешки, частушки, песни, обряды, игры наших предков, записанные в разных уголках пошехонского края и не только. Мастер-классы ремесленников и мастеров, фольклорные программы, выставки будут интересны как детям, так и взрослым.
Где: Пошехонье, площадь Свободы;
когда: 3 и 4 ноября с 10:00;
почём: от 350 рублей.
Бесплатная семейная экскурсия по музею
Музей «Мой любимый мишка» устраивает марафон щедрости. Каждую субботу сотрудники музея ждут юных ярославцев и их родителей на бесплатные экскурсии. Продолжительность 45 минут, а участие по входному билету.
Где: Музей «Мой любимый мишка», ул. Почтовая, 8;
когда: 3 ноября в 16:00.
Дискотека СССР
Много звука, света, драйва и ностальгии. Те, кто родились в СССР, вспомнят музыкальные хиты своей молодости. На арене выступят звёзды русской поп-музыки. Группа «Дюна», «Мираж», Екатерина Семёнова, Сергей Васильев и другие. Успейте купить билеты.
Когда: 3 ноября в 18:00;
где: комплекс «Арена 2000.Локомотив», ул. Гагарина, 15;
почём: 800–2000 рублей.
Прогулка по фабричному району
В воскресенье ярославцев и гостей города приглашают на прогулку по маршруту проекта «Человек красит место». Вы посмотрите на фабричный район и узнаете его историю, какими достижениями славились фабрики и как сейчас они выглядят. Интересно, что этот район начал формироваться вокруг ярославской Большой мануфактуры почти 300 лет назад. Не забудьте о регистрации по ссылке. Также вас ждут интересные подарки.
Где: культурный центр TEXTIL ул. Стачек, 64;
когда: 4 ноября в 12:00;
почём: 300 рублей.
«Ночь искусств» в ярославском планетарии
Этот вечер закончим экскурсией по ярославскому планетарию. Он, как и многие музеи страны, присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Посетителей ждёт интересный мастер-класс по подвижным картам звездного неба, конкурсы с призами, дегустация космической еды и показы нового полнокупольного фильма в Звездном зале.
Где: Ярославский планетарий, ул. Чайковского, 3;
когда: 4 ноября с 19:00;
почём: от 200 рублей.