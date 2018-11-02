Афиша 76.ru: идём на «Ночь искусств», бесплатные киносеансы и отрываемся под ретро-хиты

Вот и наступил последний месяц осени...

Хмурое небо, голые деревья, холод... Мы знаем, что согреет вас в эти выходные! Семья и тёплая дружеская компания. А чтобы весело с близкими провести первые выходные ноября, 76.ru подготовил для вас афишу классных событий в Ярославле!

Бесплатные показы в кино



Для всех желающих в киноклубе «Нефть» будут устраивать бесплатные киносеансы. Уже сегодня смотрим фильм «Чучело» 1983 года, а после обсуждаем. Кстати, показы проходят в рамках просветительского проекта «День учителя», приуроченного к 110-летию Ярославского педагогического университета. Забронировать место можно, перейдя по этой ссылке.



Где: Киноклуб «Нефть», Московский проспект, 92;

когда: 2 ноября в 18:00.



«Моральный кодекс» в Ярославле



Легенды русского рока на ярославской сцене

В далёком 1989 году советский поэт Павел Жагун решил создать музыкальную группу. Но необычную. Чтоб стиль звучания сочетал бы в себе одновременно рок, джаз, панк и фанк, а тексты песен были бы одновременно остроумными и философскими. Так почти 30 лет назад на свет появилась группа «Моральный кодекс». Ярославцы услышат лучшие хиты музыкантов уже сегодня вечером.



Где: клуб «Горка», Первомайский бульвар, 1;

когда: 2 ноября в 19:00;

почём: 1600–3500 рублей.



Концерт русской инди-музыки

Душевные песни под гитару исполнит Алексей Расчётов

Не любите рок? Тогда сходите на концерт инди-музыки. Субботним вечером ярославцев приглашают на акустический концерт музыканта Алексея Расчётова, лидера московской группы «Neбо пополам».





— Хакерские инди-ритмы, оригинальные качественные аранжировки и западающие в душу мелодии сочетаются в творчестве Алексея с философской жизненной лирикой, принявшей эстафету от русского рока, но куда более актуальной и емкой, — пишут организаторы концерта.



Где: арт-пространство «Тепло», Советская, 2а;

когда: 2 ноября в 19:00;

почём: 250 рублей.



«Ну, погоди!»



На следующий день перед юными ярославцами предстанут знакомые не одному поколению герои известного советского мультфильма «Ну, погоди!». Заяц, Волк, Баба-Яга и другие герои будут петь и танцевать на сцене дворца культуры. Но это будут уже не нарисованные персонажи, а живые ростовые куклы.



Где: ДК им. А.М. Добрынина, проспект Ленина, 24а;

когда: 3 ноября в 12:00;

почём: 700–1500 рублей.



Фестиваль русской культуры в Пошехонье



Полная программа фестиваля

Отметить День народного единства в русских традициях предлагают организаторы квест-фестиваля «Пошехонская старина». Праздник в Пошехонье будет интересен ценителям русских обычаев. Гостей ждут потешки, частушки, песни, обряды, игры наших предков, записанные в разных уголках пошехонского края и не только. Мастер-классы ремесленников и мастеров, фольклорные программы, выставки будут интересны как детям, так и взрослым.



Где: Пошехонье, площадь Свободы;

когда: 3 и 4 ноября с 10:00;

почём: от 350 рублей.



Бесплатная семейная экскурсия по музею



Музей «Мой любимый мишка» устраивает марафон щедрости. Каждую субботу сотрудники музея ждут юных ярославцев и их родителей на бесплатные экскурсии. Продолжительность 45 минут, а участие по входному билету.



Где: Музей «Мой любимый мишка», ул. Почтовая, 8;

когда: 3 ноября в 16:00.



Дискотека СССР

Этот вечер останется в памяти у многих фанатов ретро-музыки

Много звука, света, драйва и ностальгии. Те, кто родились в СССР, вспомнят музыкальные хиты своей молодости. На арене выступят звёзды русской поп-музыки. Группа «Дюна», «Мираж», Екатерина Семёнова, Сергей Васильев и другие. Успейте купить билеты.



Когда: 3 ноября в 18:00;

где: комплекс «Арена 2000.Локомотив», ул. Гагарина, 15;

почём: 800–2000 рублей.



Прогулка по фабричному району



В воскресенье ярославцев и гостей города приглашают на прогулку по маршруту проекта «Человек красит место». Вы посмотрите на фабричный район и узнаете его историю, какими достижениями славились фабрики и как сейчас они выглядят. Интересно, что этот район начал формироваться вокруг ярославской Большой мануфактуры почти 300 лет назад. Не забудьте о регистрации по ссылке. Также вас ждут интересные подарки.



Где: культурный центр TEXTIL ул. Стачек, 64;

когда: 4 ноября в 12:00;

почём: 300 рублей.

«Ночь искусств» в ярославском планетарии

Этот вечер закончим экскурсией по ярославскому планетарию. Он, как и многие музеи страны, присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Посетителей ждёт интересный мастер-класс по подвижным картам звездного неба, конкурсы с призами, дегустация космической еды и показы нового полнокупольного фильма в Звездном зале.



Где: Ярославский планетарий, ул. Чайковского, 3;

когда: 4 ноября с 19:00;

почём: от 200 рублей.

