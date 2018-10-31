Женщина скончалась в больнице

Сегодня рано утром в больнице умерла женщина, которая получила травмы на ярославском заводе.



Напомним, 23 октября утром руку 47-летней женщины затянуло в работающий вертикально-сверлильный станок. В тяжелейшем состоянии её доставили в больницу. У неё оказалась раздроблена не только рука. Её чуть ли не целиком засосало в станок. Повреждения были на плече, шее и голове. Женщина была в шоковом состоянии, а позже впала в кому.



Её смерть подтвердили в СУ СК РФ по Ярославской области.



— Следователями проводится проверка на предмет установления наличия или отсутствия нарушений требований охраны труда, — уточнили в Следственном комитете.



Нам удалось связаться и с руководством предприятия.



— Коллектив Ярославского моторного завода выражает искренние соболезнования и передает слова поддержки родным и близким погибшей. Станочница широкого профиля участка блока цилиндров скончалась от травм, полученных 23 октября в результате несчастного случая на производстве. По предварительной информации, причиной несчастного случая стало несоблюдение сотрудницей правил техники безопасности на рабочем месте, окончательное заключение будет сделано по итогам расследования. Для выяснения всех обстоятельств происшедшего создана комиссия, в которую вошли главный инспектор по охране труда Ярославской области, представители технической дирекции ЯМЗ, профсоюза ЯМЗ, других госструктур и служб предприятия. Комиссия активно взаимодействует с представителями следственных органов. Семье погибшей будет оказана материальная помощь от предприятия, также родственникам будут направлены другие, обязательные в таких случаях выплаты от работодателя, — рассказали в пресс-службе предприятия.

