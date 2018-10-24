Женщину прямо с работы увезли в реанимацию

В Ярославле следователи разбираются в ЧП, которое произошло на одном из предприятий тяжёлой промышленности. Женщине-станочнице на заводе раскромсало руку.



— Судя по предварительным данным, её руку затянуло в работающий вертикально-сверлильный станок, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — В настоящее время потерпевшая находится в реанимации больницы имени Соловьёва.



Врачи поставили страшный диагноз — отчленение правой верхней конечности на уровне средней трети, открытый перелом правого плеча.



Сейчас следователи выясняют, был ли это несчастный случай или в этом деле есть криминальный след. Тем временем на заводе уверены, что их 47-летняя сотрудница сама нарушила технику безопасности, поэтому и пострадала.



Как сообщил наш источник, по предварительной информации, причиной несчастного случая стало несоблюдение сотрудницей правил техники безопасности на рабочем месте. К травме привело выполнение рабочих манипулиций, не предусмотренных производственным процессом.



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