Александр уехал из дома в пятницу и больше не выходил на связь

Родственники и сразу несколько поисковых отрядов разыскивают без вести пропавшего 42-летнего мужчину. Александр Бубнов 26 октября уехал рыбачить на озеро Неро Ростовского района Ярославской области и не вернулся. Последний раз его видели, когда он уезжал из Москвы.



Поисковики днём и ночью ищут Александра. Для эффективности они просят неравнодушных ярославцев поделиться квадрокоптером.



— Мы с МЧС со стороны Поречья прошерстили, не нашли: пропал вместе с лодкой надувной и мотором. На Александре синяя куртка была с полосой светоотражающей. Также, со слов друзей, им неизвестный рыбак сказал на следующий день, что видел, как буксировали пустую лодку в сторону Ростова! — рассказал Владимир Лощаков в группе поискового отряда «Лиза Алерт».



На вид Александру 42 года, рост 174 сантиметра, худощавого телосложения. На правом плече татуировка. Волосы короткие, темные. Глаза серо-голубого цвета.



Александр Бубнов был одет в камуфляжный костюм, куртку синего цвета с надписью «Термокул», шапку серого цвета. На ногах у него были резиновые сапоги.



Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просим позвонить в полицию 8 (4853) 66-08-65 или волонтёрам по номеру 8 (930) 116-51-65 или 8 800 700-54-52.

Трагически закончилась история с пенсионером, который решил порыбачить на озере Неро.