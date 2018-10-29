Часовню построят на Игнатовском кладбище

На Игнатовском кладбище в Ярославле заложили храм-часовню Воскресения Христова. Храм построят на деньги родителей трагически погибшего врача скорой помощи Сергея Фотина, который похоронен недалеко от места заложения храма.

— Храм-часовня будет воздвигнут в поминовение души раба Божиего Сергия — врача и ученого, который трагически погиб два с половиной года назад. Сергей Сергеевич родом из Ярославля, работал в столице врачом-реаниматологом, — рассказал настоятель Яковлевско-Благовещенского храма города Ярославля протоирей Алексей Кириллов. — По завершении строительства храм-часовня по выходным будет открыт для богослужений.

Справка 76.ru

Трагедия, унесшая жизнь молодого врача, произошла в Москве. В машину скорой помощи, когда она ехала на вызов, врезался грузовик. 29 октября Сергею Фотину исполнилось бы 30 лет.