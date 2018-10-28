Меньше миллиона: топ-5 самых дешёвых квартир в Ярославле

Ремонт тут в принципе можно и не делать

Всем хочется иметь собственное жилье, но не всем под силу такие суммы, какие просят продавцы за свою недвижимость. И тем не менее в Ярославле можно купить квартиру относительно недорого. Мы собрали объявления, где за отдельную квартиру просят не больше миллиона рублей.

1. Угличская, 50



Квартира в общежитии. Кухня с водой и канализацией в комнате, установлены стиральная машина и раковина. Окно ПВХ, ремонт.



Площадь: 19,9 кв. м.

Цена: 780 000 рублей.

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Получается такая квартира-студия

2. Тутаевское шоссе, 87



Квартира-студия, не угловая. Частично сделан ремонт — новые обои, натяжной потолок в комнате. Без балкона. Санузел совмещен, душ. Мебель могут оставить. Недалеко — Волга, пляж, березовая роща.

Площадь: 25 кв. м.

Цена: 899 000 рублей.

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Мебель могут оставить

3. Переулок Разина, 12

Рядом остановка общественного транспорта

Квартира на втором этаже блочного дома. Комната 20 кв. м с тремя окнами. Индивидуальное отопление от котла природным газом. Водонагреватель на 100 л. Заменены трубы и электропроводка, установлены счетчики. Крыша отремонтирована.



Площадь: 30,5 кв. м.

Цена: 950 000 рублей.

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В комнате два окна

4. Кавказская, 29

Предлагают оставить свой кухонный гарнитур

Квартира на третьем этаже кирпичного дома. Комната 18,7 кв. м. Санузел совмещен, в плитке. Установлены счетчики на воду, трубы ПВХ. Кухня общая на три квартиры. Есть свой кухонный гарнитур, новая плита. Комната тёплая, уютная, окно ПВХ. Рядом детский сад, школы, магазины, почта, остановки транспорта.

Площадь: 24,9 кв. м.

Цена: 690 000 рублей.

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В комнате помещается стенка

5. Алмазная, 1/3

В квартире сделан космеический ремонт

Квартира на шестом этаже девятиэтажного дома. Поменяны трубы, установлены новые счетчики. Год постройки: 1984. В шаговой доступности: магазины, аптеки, остановка общественного транспорта.



Площадь: 22 кв. м.

Цена: 900 000 рублей.

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