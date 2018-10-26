Сейчас в школе, где произошла трагедия, работают следователи

Сегодня в Переславле-Залесском в школе № 3 произошла трагедия. Во время перемены в коридоре упал мальчик и умер. Точные причины смерти пока неизвестны, на место выехали следователи.



— Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности», — прокомментировали случившееся в управлении СКР по Ярославской области. — В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.



Сейчас следователи запросили документы в школе и в поликлинике, где наблюдался ребёнок. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Но возможно, что в этой истории криминала нет. Известно, что у погибшего школьника был врождённый порок сердца, и он постоянно находился под наблюдением врачей.

12:52

Сотрудники школы вызвали врачей, но, когда медики приехали, мальчик уже был мёртв. Сейчас следователи возбудили уголовное дело.



12:51

Ученики переславской школы № 3 рассказали о трагедии, которая сегодня произошла на их глазах. Всё произошло на перемене.



— У погибшего парня было больное сердце, ему операцию делали, — рассказывают ученики переславской школы № 3. — То ли его толкнули на перемене, то ли он сам упал... Потерял сознание, резко побледнел. Долго не могли привести в сознание.

