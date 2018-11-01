На вопросы о предстоящих выборах мэра Ярославля ответил председатель муниципалитета Артур Ефремов

В гостях у шоу 76.ru «Две головы лучше» побывал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. Говорили о том, как будем выбирать нового мэра Ярославля.

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— Артур Евгеньевич, недавно от нас уехал мэр Владимир Слепцов. Уже привезли нового градоначальника Владимира Волкова. Многие его уже и мэром называют, хотя он пока с приставкой «и. о.». Но всё же у нас будет процедура выборов. Не та, классическая, к которой мы привыкли, где открываются избирательные участки. Вы просто соберётесь у себя в муниципалитете, пошуршите бумажками и выберете. Так это происходит?



— Понятен ваш скепсис по отношению к тому, как это происходит. Выборы будут происходить через депутатов муниципалитета города Ярославля.



— Ну да, мы же так Слепцова уже «выбирали»…



— Да, Владимир Витальевич в марте 2017 года был выбран именно по этой процедуре. Это конкурс среди тех, кто заявился. 24 октября на заседании муниципалитета мы внесли изменения в положения о конкурсной комиссии и о проведении конкурса. Люди начнут заявляться после того, как мы объявим конкурс. Ориентировочно это произойдёт 7 ноября.



— Кто может заявиться и что нужно кроме паспорта, чтобы стать кандидатом на кресло мэра?



— По сравнению с прошлым конкурсом в марте 17-го года, мы снизили ценз по стажу работы до трёх лет. Речь идёт либо о государственно-муниципальной службе, либо в управлении. Остальные требования: не моложе 21 года, имеющие профильное образование — экономическое, юридическое либо государственно-муниципальное управление. Ещё конкурсная комиссия посмотрит пакет документов антикоррупционного законодательства. Это справки об имуществе, о доходах и об отсутствии судимости.



— Заявиться могут хоть три человека, хоть сто человек. Правильно?



— Да. Конкурсная комиссия состоит из 16 человек: 8 — представители муниципалитета и 8 — кандидатуры губернатора Ярославской области.



— Когда примерно пройдут все эти конкурсы?



— 7 ноября мы объявляем конкурс; 20 дней заявки будут приниматься в здании муниципалитета с 08:30 до 12:30, в том числе и по субботам.



— Имя нового мэра мы в конце ноября узнаем?



— Нет, предварительно вопрос будет рассмотрен 5 декабря. Почему я говорю «предварительно», потому что это будет зависеть от того, сколько будет подано заявлений, как оперативно конкурсная комиссия сможет просмотреть их на соответствие требованиям и сколько по результатам заседания комиссии выйдет кандидатов.



Артур Ефремов не исключает, что кто-то из заявленных кандидатов сможет «переплюнуть» Владимира Волкова

— Но до нового года мы точно обзаведёмся новым мэром?



— Нам не только до нового года нужно это сделать, но и очень важно это сделать 5 декабря плюс-минус, потому что 19 декабря будет заседание муниципалитета, на котором будет рассматриваться и приниматься бюджет Ярославля на следующий год. Нам важно, чтобы его принимали с участием человека в статусе мэра.



— Елена Соколова пишет: не ищут нового мэра, а играют в выборы. То есть упрекают в том, что эта игра — лишь показуха. Это похоже на то, что происходило два года назад, когда нам привезли Владимира Слепцова, его нам так же представили, он немножко с буквами «и. о.» побегал, а потом на выборах только депутат Антон Голицын поднял руку за другого кандидата — Дмитрия Донскова. Все остальные голосовали за Слепцова, и всем был известен итог таких выборов заранее. Без улыбки на это заседание муниципалитета было смотреть нельзя. Есть ли вероятность, что сейчас это как-то по-другому пройдёт, более демократично?



— Возможно, те жители города, которые не погружаются глобально в то, что происходит в управлении городом, так рассматривают это голосование. Но для депутатов это голосование — очень важный рубеж. Мы к нему готовимся, начиная от процедуры, чтобы юридически всё было правильно выстроено. А самое главное, нам — депутатам муниципалитета седьмого созыва — делегированы полномочия по выбору мэров. То есть в отличие от прошлого созыва, избиратели уже, выбирая нас как депутатов, подразумевали, что они выбирают депутатов, которые будут выбирать мэра. Да, конечно, об этом знал лишь какой-то процент избирателей: кто-то знает очень хорошо, а кто-то не знает вообще. Это нормально. Тем не менее нам заранее де-юро это было делегировано. Мы, общаясь с коллегами, понимаем всю ответственность. Мы смотрим на проблемы города не только как горожане, которые ходят по улицам, смотрят, что происходит: как убирается город, какие есть программы развития. Мы одновременно с этим находимся ещё и в процессе. А находясь в процессе, мы понимаем, чем живёт город, какая на сегодняшний день ситуация и кто из кандидатов действительно может быть городу полезен в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. У нас с вами был опыт, когда город Ярославль выбирал мэра, а мэр больше занимался организацией протеста и выкриками популистских лозунгов.



— Зато это был выбор ярославцев, и если что-то не так, то они могут винить только себя.



— Я проводил опрос и спрашивал у жителей города: «Ты за кого голосовал в 2012 году?», мне отвечали: «Я голосовал за того кандидата, который стал мэром». Я говорю: «А ты тогда готов разделить ответственность за то время, пока город под его руководством находился, когда мы получили отсутствие чемпионата мира?». Можно долго рассуждать, как бы было при других обстоятельствах, но определённый конфликт между областью и городом был и, конечно, понятно, что при этом конфликте нереально всё реализовать в сроки. У федерального правительства были вопросы. Поэтому приняли такое решение. А мы тогда все грустно стояли у «Миллениума» и смотрели, как из конверта вытащили «Саранск». Это было фиаско.



— Тут можно долго гадать и обвинять Урлашова в провале заявки на проведение матчей чемпионата мира по футболу. Но именно, что — гадать. Утверждать этого наверняка нельзя.



— Нет, нет, нет. Это — не вина Евгения Робертовича ни в коем случае. Это история к другой нашей теме — выбирая, несём ответственность. В данном случае я чётко понимаю, что как депутат муниципалитета, который будет голосовать за кандидатуру на пост мэра, буду нести ответственность. И это — не пустые слова. Когда я сделаю свой выбор, я буду готов аргументированно объяснить, почему я сделал именно так.



Председатель муниципалитета старается вести открытую политику и постоянно выступает публично

— Ну вот единороссы не скрывают, что делают подобный выбор всегда сообща, они ещё называют это таким красивым словом «консолидация». То есть на фракции всем будет сказано голосовать за Волкова и, я вас уверяю, все придут и проголосуют. А представителей этой партии у нас большинство.



— Очень легко приклеить ярлык... У нас обсуждение внутри фракции максимально открыто, с максимальной возможностью высказать свою позицию и, самое главное, аргументировано своим коллегам-депутатам доказать, что предлагаемое им решение необходимо поддержать всем. Тогда фракция «Единая Россия» принимает решение поддержать. И тогда — консолидировано. Это фракционная дисциплина. И, я уверяю, что у коллег из других партий всё то же самое.



— Да, но их меньше, поэтому они не могут договориться и выбрать мэра. Выберут всё равно ваши. Тема с выборами мэра зацепила и зрителей — Ирина Медведева пишет: «Даёшь ярославского мэра». Вероятно, подразумевается, что только человек, который жил нашем городе, может разбираться в его проблемах. А вы как считаете, городом может управлять приезжий?



— Я сам приезжий — 11 лет назад приехал сюда с Сахалина. В своей биографии я этого никогда не скрывал. До того, как я пришёл в муниципалитет, я руководил предприятиями разного уровня: крупными, средними. Я считаю, что в основе любого руководства и управления лежат компетентность руководителя и его профессиональные навыки. Оценивать нужно его навыки принимать решения в сложных ситуациях, его понимание роли команды и выстраивания команды и его понимание всех процессов, так как муниципальное управление — это множество юридических и законодательных нюансов. Конечно, знания города дают возможность оперативнее реагировать и принимать решения. Но у нас на сегодняшний день в мэрии профессиональная команда замов, сильный депутатский корпус.

