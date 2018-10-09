«Кто способен к работе, будет работать»: экс-мэр Ярославля стал и.о. главы Солнечногорского района
Совет депутатов Солнечногорского района Московской области возвёл первого заместителя главы Владимира Слепцова, приехавшего из Ярославля, в статус временно исполняющего обязанности главы. И новый управленец сразу же доложил, что будет делать на этом посту.
— Мы не ставим задачу поменять команду, — сказал врио главы Сонечногорского района. — Есть задача, поставленная губернатором, что должно быть в районе, каким должен быть район. Важно консолидировать усилия.
Завершил своё высказывание Владимир Слепцов почти философски.
— Все, кто способен к работе, будут работать, — отметил он.
В Ярославле уже давно полюбили бывшего мэра Ярославля Владимира Слепцова за его высказывания. Экс-градоначальник никогда не лез за словом в карман и частенько выдавал весёлые перлы.
Слепцов родом из Ярославля. В мае 2013 года курировал подготовку к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в должности первого заместителя главы администрации Сергиева Посада. В ноябре 2014 года назначен на должность руководителя администрации подмосковных Химок. В 2016-м переехал в Ярославль управлять городом. Накануне перебрался в подмосковный Солнечногорск.
На посту руководителя Ярославля Владимира Слепцова сменил Владимир Волков из Подмосковья. Вчера новый и.о. мэра города дал эксклюзивное интервью корреспонденту 76.ru.
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