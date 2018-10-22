Хрюшку ни капли не смущает такое внимание

Ярославль — чудесный город. Потому что кругом чудеса случаются. Вот, например, огромная хрюшка спокойно разгуливает по Фрунзенскому району. На Липовой горе свинью окружили мальчишки, стали гонять палками. Хрюшка оказалась не из робких. И спокойно продолжила гулять.



Вот она на детской площадке.

На воле очень здорово

А вот прогуливается на парковке.



Люди фотографируют милое животное

А тут свинья, утомившись, разлеглась посреди дороги прямо на пешеходном переходе. Движение встало. Но ненадолго. Хрюшку с дороги прогнали. Ярославцы следуют за ней по пятам, фотографируют.



Мальчишки гоняют свинью палками

— Кто-то жену выгуливает, — шутят в соцсетях.



— Реально, люди, чей свин? Неужели хозяева ещё не хватились? Не мог же он проскользнуть незаметно в дверь? — спрашивает в соцсетях Ольга Крошутина.



Ярославль, как будто зоопарк. Недавно по городу носились лошади. Кстати, тогда всё закончилось не очень хорошо. Одна из кобыл попала под колёса машины.

