Топ-50 бесплатных спортивных секций для детей в Ярославле

Руки заняты — будет не до телефона

Холода все ближе и зима не за горами. Заботливые родители пытаются занять своих детей полезным и интересным хобби — лишь бы не сидел целыми днями в планшете и телефоне! Записывают в спортивные секции и кружки, чтобы ребёнок рос и развивался. Вы всё ещё не определились, куда отдать ребёнка? Тогда смотрите топ-50 бесплатных спортивных секций в Ярославле от 76.ru.



Лыжи

СОК «Каучук» (с 7 лет);

адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);

телефон: 32-16-96.



Спортшкола № 3 (с 9 лет);

адрес: Тутаевское шоссе, 31а (остановка «Елены Колесовой»);

телефон: 30-20-91.

Спортивный центр «Молния» (с 9 лет);



адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39.



Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);

адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);

телефон: 32-16-96.



Хоккей

Спортивный центр «Медведь» (с 11 лет);



адрес: ул. Победы, 15а (остановка «Кинотеатр Родина»);

телефон: 32-16-96.



Спортивная шкуола № 2 (с 7 лет);

адрес: Школьный проезд, 13а (остановка «Школа № 59»);

адрес: ул. Красноборская, 16 (остановка «Улица Ляпидевского»);

адрес: ул. Панина, 34а (остановка «Улица Панина»);

телефон: 74-52-57;

детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.



Конькобежный спорт и фигурное катание

Спортивный центр «Молния» (с 11 лет);

адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39.



Спортивная школа № 3 (с 8 лет);



адрес: Школьный проезд,13а (остановка «Школа № 59»);

адрес: ул. Елены Колесовой, 58а (остановка «Елены Уолесовой»);

адрес: ул. Панина,34а (остановка «Панина»);

адрес: ул. Чкалова, 20а (остановка «Чехова»);

телефон: 30-20-91.



Футбол

Спортивный центр «Молния» (с 6 лет);

адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная») и проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39.



Спортшкола № 13 (с 7 лет);



адрес: Тутаевское шоссе, 30 (остановка «Парижская Коммуна»);

телефон: 23-94-37;

детали: занятия проходят как по обычному футболу, так и по мини-футболу и женскому футболу.



Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);

адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);

телефон: 32-16-96;

детали: занятия проходят по мини-футболу.



Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);

адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);

телефон: 32-16-96.



Волейбол и баскетбол

Спортивный центр «Молния» (с 9 лет);



адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39;

детали: занятия проходят три раза в неделю по два академических часа.



Спортивный центр «Медведь» (с 8 лет);



адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);

телефон: 32-16-96;

Спортивная шакола № 2 (с 7 лет);

адрес: ул. Некрасова, 56 (остановка «Площадь Карла Маркса»);

телефон: 74-52-57;

детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.

Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);

адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);

телефон: 32-16-96;



детали: занятия по баскетболу.

Гимнастика и акробатика

Спортивный центр «Молния» (с 5 лет);

адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная») и проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39.



Спортивная школа № 8 им. В.Г. Беляйкова (с 6 лет);

адрес: ул. Бахвалова, 1а (остановка «Бахвалова»);

адрес: ул. 1-я Жилая, 8а (остановка «Добрынина»);

адрес: «Ярбатут» ул. Республиканская, 3 к5 (остановка «Октябрьская площадь»);

телефон: 98-84-95.



Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);



адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);

телефон: 32-16-96.



Танцы

Детский центр «Восхождение» (с 7 лет);

адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);

телефон: 32-14-43.



Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);



адрес: Ленинградский проспект, 45а (остановка «Елены Колесовой») и ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская»);

телефон: 55-47-54 и 55-15-85;

детали: упор на спортивные танцы.



Дом творчества Красноперекопского района (с 5 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.

Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);

адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского») и проспект Машиностроителей, 9 (остановка «Кинотеатр Аврора»);

телефон: 32-16-96;

детали: акробатический рок-н-ролл.



Фитнес, йога и ОФП



Фитнес



Спортивный центр «Молния» (с 7 лет);



адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39;

детали: занятия проходят по фитнес-аэробике.



Детский центр «Восхождение» (с 12 лет);



адрес: Большая Октябрьская, 64а (остановка «Улица Чайковского»);

телефон: 32-14-43.



Дворец пионеров (с 5 лет);

адрес: Советская ул., 17. (остановка «Красная площадь»);

телефон 72-86-00.



Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);

адрес: ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская»);

телефон: 55-15-85;

детали: занятия проходят по пресс-стрейч-йоге

Общая физическая подготовка

Спортивный центр «Медведь» (с 5 лет);

адрес: ул. Победы, 15а (остановка «Кинотеатр Родина»);

телефон: 32-16-96.

Шахматы



Спортивный центр «Молния» (с 6 лет);

адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39;

детали: занятия проходят три раза в неделю.



Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);



адрес: ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская») и Ленинградский проспект, 45а (остановка «Елены Колесовой»);

телефон: 55-15-85 и 55-47-54.



Дом творчества Красноперекопского района (с 5 лет);

адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.

Дворец пионеров (с 8 лет);

адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);

телефон 72-86-00.



Кудо



Спортивный центр «Молния» (с 6 лет);



адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39;

детали: занятия проводятся три раза в неделю по два академических часа с 10-минутным перерывом.

Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);

адрес: ул. Строителей, 7 (остановка «Поселок 2-е Брагино»);

телефон: 54-24-66.



Дом творчества Красноперекопского района (с 5 лет);



адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);

телефон: 75-57-94.



Каратэ



Детский центр «Восхождение» (с 7 лет);

адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);

телефон: 32-14-43.



Дворец пионеров (с 3-го класса);



адрес: Советская ул., 17. (остановка «Красная площадь»);

телефон 72-86-00.



Боевые виды искусства

Греко-римская борьба и кикбоксинг

Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);

адрес: ул. Победы, 15а (остановка «Кинотеатр Родина») и Тутаевское шоссе, 62, корпус 3 (остановка «Мостоотряд»);

телефон: 32-16-96.



Самбо

Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);

адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);

телефон: 32-16-96.



Вольная борьба



ЦФКИС «Молния»;

адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39.



Айкидо, дзюдо и рукопашный бой



Детский центр «Восхождение» (с 7 лет),;

адрес: ул. Свердлова, 33 (остановка «Площадь Юбилейная»);

телефон: 32-14-43;

Детали: допускаются подростки, не имеющие противопоказаний к занятиям по состоянию здоровья.







Легкая атлетика

Спортшкола № 19 (с 9 лет);

адрес: Чкалова, 20а (остановка «Улица Чехова»);

телефон:71-52-01.



Спортивное ориентирование



Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);

адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);

телефон: 32-16-96.



Спортивная школа № 3 (с 8 лет);



адрес: Тутаевское шоссе, 31а (остановка «Елены Колесовой»);

телефон: 30-20-91.



Пулевая стрельба



Спортивная школа № 3 (с 10 лет);

адрес: Ленинградский проспект,43а (остановка «Елены Колесовой») и ул. Володарского,46 (остановка «Площадь Труда»);

телефон: 30-20-91.



Пауэрлифтинг

Спортивный центр «Молния» (с 14 лет);

адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей») и ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);

телефон: 41-29-19 и 46-61-39;

детали: занятия три раза в неделю по шесть часов.

Гребля на байдарках и каноэ



Спортивная школа № 2 (с 7 лет);

адрес: Елены Колесовой, 58а (остановка «Елены Колесовой») и ул. Свердлова, 49а (остановка «Площадь Юбилейная»);

телефон: 74-52-57;

детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.



Триатлон

Спортивная школа № 19 (с 10 лет);

адрес: ул. 3-я Яковлевская, 31 (остановка «Областная больница»);

телефон: 71-52-01.



Бейсбол



Спортивная школа № 2 (с 7 лет);

адрес: Елены Колесовой, 58а (остановка «Елены Колесовой»);

телефон: 74-52-57;

детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.



Прыжки на батуте



Спортивная школа № 8 им. В.Г. Беляйкова (с 7 лет);

адрес: ул. Бахвалова, 1а (остановка «Бахвалова») и «Ярбатут» ул. Республиканская, 3 к5 (остановка «Октябрьская площадь»);

телефон: 98-84-95.

Велоспорт

Спортивная школа № 19 (с 10 лет);

адрес: Ленинградский проспект, 43 (остановка «Елены Колесовой»);

телефон: 71-52-01.



Бодибилдинг



Спортивная школа № 8 им. В.Г. Беляйкова (с 10 лет);

адрес: проспект Ленина, 24а (остановка «Юбилейная площадь»);

телефон: 98-84-95.

