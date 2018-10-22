Топ-50 бесплатных спортивных секций для детей в Ярославле
Холода все ближе и зима не за горами. Заботливые родители пытаются занять своих детей полезным и интересным хобби — лишь бы не сидел целыми днями в планшете и телефоне! Записывают в спортивные секции и кружки, чтобы ребёнок рос и развивался. Вы всё ещё не определились, куда отдать ребёнка? Тогда смотрите топ-50 бесплатных спортивных секций в Ярославле от 76.ru.
Лыжи
СОК «Каучук» (с 7 лет);
адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);
телефон: 32-16-96.
Спортшкола № 3 (с 9 лет);
адрес: Тутаевское шоссе, 31а (остановка «Елены Колесовой»);
телефон: 30-20-91.
Спортивный центр «Молния» (с 9 лет);
адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39.
Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);
адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);
телефон: 32-16-96.
Хоккей
Спортивный центр «Медведь» (с 11 лет);
адрес: ул. Победы, 15а (остановка «Кинотеатр Родина»);
телефон: 32-16-96.
Спортивная шкуола № 2 (с 7 лет);
адрес: Школьный проезд, 13а (остановка «Школа № 59»);
адрес: ул. Красноборская, 16 (остановка «Улица Ляпидевского»);
адрес: ул. Панина, 34а (остановка «Улица Панина»);
телефон: 74-52-57;
детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.
Конькобежный спорт и фигурное катание
Спортивный центр «Молния» (с 11 лет);
адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39.
Спортивная школа № 3 (с 8 лет);
адрес: Школьный проезд,13а (остановка «Школа № 59»);
адрес: ул. Елены Колесовой, 58а (остановка «Елены Уолесовой»);
адрес: ул. Панина,34а (остановка «Панина»);
адрес: ул. Чкалова, 20а (остановка «Чехова»);
телефон: 30-20-91.
Футбол
Спортивный центр «Молния» (с 6 лет);
адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная») и проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39.
Спортшкола № 13 (с 7 лет);
адрес: Тутаевское шоссе, 30 (остановка «Парижская Коммуна»);
телефон: 23-94-37;
детали: занятия проходят как по обычному футболу, так и по мини-футболу и женскому футболу.
Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);
адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);
телефон: 32-16-96;
детали: занятия проходят по мини-футболу.
Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);
адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);
телефон: 32-16-96.
Волейбол и баскетбол
Спортивный центр «Молния» (с 9 лет);
адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39;
детали: занятия проходят три раза в неделю по два академических часа.
Спортивный центр «Медведь» (с 8 лет);
адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);
телефон: 32-16-96;
Спортивная шакола № 2 (с 7 лет);
адрес: ул. Некрасова, 56 (остановка «Площадь Карла Маркса»);
телефон: 74-52-57;
детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.
Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);
адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);
телефон: 32-16-96;
детали: занятия по баскетболу.
Гимнастика и акробатика
Спортивный центр «Молния» (с 5 лет);
адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная») и проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39.
Спортивная школа № 8 им. В.Г. Беляйкова (с 6 лет);
адрес: ул. Бахвалова, 1а (остановка «Бахвалова»);
адрес: ул. 1-я Жилая, 8а (остановка «Добрынина»);
адрес: «Ярбатут» ул. Республиканская, 3 к5 (остановка «Октябрьская площадь»);
телефон: 98-84-95.
Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);
адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);
телефон: 32-16-96.
Танцы
Детский центр «Восхождение» (с 7 лет);
адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);
телефон: 32-14-43.
Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);
адрес: Ленинградский проспект, 45а (остановка «Елены Колесовой») и ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская»);
телефон: 55-47-54 и 55-15-85;
детали: упор на спортивные танцы.
Дом творчества Красноперекопского района (с 5 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);
адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского») и проспект Машиностроителей, 9 (остановка «Кинотеатр Аврора»);
телефон: 32-16-96;
детали: акробатический рок-н-ролл.
Фитнес, йога и ОФП
Фитнес
Спортивный центр «Молния» (с 7 лет);
адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39;
детали: занятия проходят по фитнес-аэробике.
Детский центр «Восхождение» (с 12 лет);
адрес: Большая Октябрьская, 64а (остановка «Улица Чайковского»);
телефон: 32-14-43.
Дворец пионеров (с 5 лет);
адрес: Советская ул., 17. (остановка «Красная площадь»);
телефон 72-86-00.
Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);
адрес: ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская»);
телефон: 55-15-85;
детали: занятия проходят по пресс-стрейч-йоге
Общая физическая подготовка
Спортивный центр «Медведь» (с 5 лет);
адрес: ул. Победы, 15а (остановка «Кинотеатр Родина»);
телефон: 32-16-96.
Шахматы
Спортивный центр «Молния» (с 6 лет);
адрес: ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39;
детали: занятия проходят три раза в неделю.
Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);
адрес: ул. Пионерская, 19 (остановка «Пионерская») и Ленинградский проспект, 45а (остановка «Елены Колесовой»);
телефон: 55-15-85 и 55-47-54.
Дом творчества Красноперекопского района (с 5 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Дворец пионеров (с 8 лет);
адрес: Советская ул., 17 (остановка «Красная площадь»);
телефон 72-86-00.
Кудо
Спортивный центр «Молния» (с 6 лет);
адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39;
детали: занятия проводятся три раза в неделю по два академических часа с 10-минутным перерывом.
Центр детского творчества «Россияне» (с 5 лет);
адрес: ул. Строителей, 7 (остановка «Поселок 2-е Брагино»);
телефон: 54-24-66.
Дом творчества Красноперекопского района (с 5 лет);
адрес: Будкина, 9 (остановка «Комсомольская площадь»);
телефон: 75-57-94.
Каратэ
Детский центр «Восхождение» (с 7 лет);
адрес: проспект Толбухина, 43 (остановка «Проспект Толбухина»);
телефон: 32-14-43.
Дворец пионеров (с 3-го класса);
адрес: Советская ул., 17. (остановка «Красная площадь»);
телефон 72-86-00.
Боевые виды искусства
Греко-римская борьба и кикбоксинг
Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);
адрес: ул. Победы, 15а (остановка «Кинотеатр Родина») и Тутаевское шоссе, 62, корпус 3 (остановка «Мостоотряд»);
телефон: 32-16-96.
Самбо
Спорткомплекс «Каучук» (с 7 лет);
адрес: ул. Спартаковская, 10 (остановка «Улица Сортировочная»);
телефон: 32-16-96.
Вольная борьба
ЦФКИС «Молния»;
адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39.
Айкидо, дзюдо и рукопашный бой
Детский центр «Восхождение» (с 7 лет),;
адрес: ул. Свердлова, 33 (остановка «Площадь Юбилейная»);
телефон: 32-14-43;
Детали: допускаются подростки, не имеющие противопоказаний к занятиям по состоянию здоровья.
Легкая атлетика
Спортшкола № 19 (с 9 лет);
адрес: Чкалова, 20а (остановка «Улица Чехова»);
телефон:71-52-01.
Спортивное ориентирование
Спортивный центр «Медведь» (с 7 лет);
адрес: ул. Красноборская ул., 6а (остановка «Улица Ляпидевского»);
телефон: 32-16-96.
Спортивная школа № 3 (с 8 лет);
адрес: Тутаевское шоссе, 31а (остановка «Елены Колесовой»);
телефон: 30-20-91.
Пулевая стрельба
Спортивная школа № 3 (с 10 лет);
адрес: Ленинградский проспект,43а (остановка «Елены Колесовой») и ул. Володарского,46 (остановка «Площадь Труда»);
телефон: 30-20-91.
Пауэрлифтинг
Спортивный центр «Молния» (с 14 лет);
адрес: проспект Фрунзе, 58 (остановка «Посёлок Судостроителей») и ул. Щепкина, 10 (остановка «Улица Индустриальная»);
телефон: 41-29-19 и 46-61-39;
детали: занятия три раза в неделю по шесть часов.
Гребля на байдарках и каноэ
Спортивная школа № 2 (с 7 лет);
адрес: Елены Колесовой, 58а (остановка «Елены Колесовой») и ул. Свердлова, 49а (остановка «Площадь Юбилейная»);
телефон: 74-52-57;
детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.
Триатлон
Спортивная школа № 19 (с 10 лет);
адрес: ул. 3-я Яковлевская, 31 (остановка «Областная больница»);
телефон: 71-52-01.
Бейсбол
Спортивная школа № 2 (с 7 лет);
адрес: Елены Колесовой, 58а (остановка «Елены Колесовой»);
телефон: 74-52-57;
детали: нужна справка от врача, свидетельство о рождении и заявление от родителей.
Прыжки на батуте
Спортивная школа № 8 им. В.Г. Беляйкова (с 7 лет);
адрес: ул. Бахвалова, 1а (остановка «Бахвалова») и «Ярбатут» ул. Республиканская, 3 к5 (остановка «Октябрьская площадь»);
телефон: 98-84-95.
Велоспорт
Спортивная школа № 19 (с 10 лет);
адрес: Ленинградский проспект, 43 (остановка «Елены Колесовой»);
телефон: 71-52-01.
Бодибилдинг
Спортивная школа № 8 им. В.Г. Беляйкова (с 10 лет);
адрес: проспект Ленина, 24а (остановка «Юбилейная площадь»);
телефон: 98-84-95.