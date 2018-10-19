Служебная маршрутка с рабочими влетела в грузовик на трассе в Ярославском районе: первые подробности
19 октября 2018 09:38
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Сегодня рано утром на Костромском шоссе в Ярославском районе произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус «Пежо», который вёз рабочих предприятия, и грузовик «Хино».
— ДТП произошло в 7:05. За рулём «Пежо» находился 59-летний мужчина. За рулём грузовика 45-летний водитель. В результате аварии в больницу доставили пять пассажиров микроавтобуса, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее 76.ru рассказывал о серьёзном ДТП на улице Гагарина. После столкновения двух машин одна из них отлетела в сторону пешеходов.
Фото: Александра Савельева
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