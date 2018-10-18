Водители не смогли поделить узкий перекрёсток

Вчера около четырёх часов вечера иномарка «Пежо» и «девятка» не поделили перекрёсток улиц Гагарина и Менделеева. ДТП случилось в Красноперекопском районе. Отечественная легковушка ехала по главной дороге и хотела проскочить на красный сигнал светофора. Но в это время по улице Менделеева выезжал «Пежо». Водители не заметили друг друга. Иномарка покорёжила «девятке» бок. У самого «Пежо» отвалился бампер. Осколки разлетелись в разные стороны. «Девятка» полетела вперед, где в этот момент дорогу переходили пешеходы. К счастью, никто не пострадал.



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