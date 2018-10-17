Выйдешь к проспекту — и начинается игра на выживание

В Ярославле на проспекте Авиаторов снова появится светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Этого добились ярославцы, закидавшие мэрию города жалобами — светофор снесли во время ремонта проспекта. Людям пришлось переходить дорогу, рискуя жизнью.

— На данном участке дороги по соображениям безопасности нельзя оставить нерегулируемый переход, — согласился глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов. — Во время проведения ремонтных работ на проспекте Авиаторов его демонтировали в связи с требованиями ГОСТов. Совместно с представителями департамента городского хозяйства и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мы выслушали все пожелания жителей.

На этой неделе пообещали решить, когда светофор вернут на место.

Ремонт проспекта Авиаторов превратился в Ярославле в долгое шоу. И не сказать, что со счастливым финалом. После того, как проспект открыли для проезда, мы вместе с дорожным активистом проверили качество работы. И выяснили, сколько продержится такой ремонт.