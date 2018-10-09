Проспект Авиаторов уже обновили, но доделок осталось ещё много

Проспект Авиаторов — важнейшая дорога в Заволжском районе Ярославля. А в этом году он стал одним из самых дорогих — на его ремонт потратили 132,3 миллиона рублей. Это больше, чем на проспект Ленина два года назад, но в разы меньше, чем в своё время на Московский проспект или проспект Фрунзе.



Ремонта этой дороги жители Заволги ждали, пожалуй, больше всего. Три месяца здесь трудились рабочие: снимали старый асфальт, меняли бордюры и укладывали два слоя нового покрытия ЩМА (щебёночно-мастичный асфальтобетон) дорогой марки. Всё это время народ терпел пробки, но ради новой дороги даже не возмущался. И вот работы почти закончены, и мы — корреспонденты Анна Ёлкина и Михаил Контуев — отправились на новенький проспект, чтобы лично протестировать дорогу. С собой взяли эксперта — дорожного активиста, руководителя ярославского отделения федерации автовладельцев России Темура Абдуллаева.

Дорога бьёт по колёсам



На первый, и даже на второй взгляд, конечно, стало лучше, чем было. А были ямы, как после бомбёжки, были частые аварии и каждый день пробитые колёса из-за этих ям. Шины рвали даже гигантские грузовики. Ситуация накалилась настолько, что сами заволжане прозвали дорогу проспектом-убийцей и проклятой дорогой.



Разница огромна, но...

Сегодня мы выехали на довольно ровную дорогу, хотя ещё не верилось, что вон перед тем перекрёстком не будет ямы. Провалов не было, но в паре мест дорога всё же ударила по колёсам, и машину легонько потряхивало из-за мелких неровностей. Ну это же лучше, чем было, правда?



— В этом году очень много ляпов. Вот на дороге у храма лежит выпуклый кусок асфальта, который, видимо, выпал из асфальтоукладчика или самосвала. Теперь он лежит этой кучкой и бьёт по колёсам, — показывает на первый ляп Темур Абдулаев. — Подрядчик сейчас пытается хоть как-то уложиться в сроки и уложить «видимость асфальта» там, где ещё не успел.

Мелкий ляп. Но он так и остался лежать

Проспект ремонтировала московская фирма «ЕКС» за 132,3 миллиона рублей. Ремонт начался в июле и длился три месяца. Подрядчик не уложился в срок, причём значительно.



Подрядчик старался и улыбался

Идём с Темуром смотреть на дорогу, которая получилась по президентской программе. Когда идёшь пешком и внимательнее смотришь под ноги, недостатки ярче бросаются в глаза, чем из-за руля автомобиля.



Вместе с дорожным активистом мы пристально рассмотрели дорогу

— Говорить, что здесь проведена качественная работа, я бы не стал. Потому что здесь она некачественная. Многие места знаменательны тем, что дорогу укладывали в дождь. Обосновывали это тем, что асфальт уже привезли, значит, надо укладывать, — рассказывает Темур Абдулаев. — Принимать работы всё равно будут. Некоторые участки можно не принять. Но если мы не принимаем, то не оплачиваем работу подрядчику, и на следующий год попадаем на новые разрушения дороги, которые город должен будет уже ремонтировать сам. Те работы, которые приняты и оплачены, находятся под гарантией в четыре года.

Подрядчик очень часто работал в дождь

Дорожный активист перечисляет недостатки: криво поставленные бордюры, которые местами уже сколоты, плохо сделанные стыки дороги, которые могут пойти трещинами. Плохо отремонтированы заезды и выезды на прилежащие территории и дороги — асфальт здесь уже можно вручную разобрать по частям, как конструктор. Есть вопросы по ливнёвкам и люкам.

Один из съездов укатали сегодня. Вот так он выглядит





— Темур, расскажи о плюсах. Они ведь есть?

— Подрядчик старался. Упорно работал и улыбался, несмотря на наши одергивания, на то, что мы постоянно указывали ему на недочёты, — рассказывает активист Темур Абдулаев.

— Как думаешь, сколько простоит проспект Авиаторов?

— Два года. А потом из-под дороги будет вымываться грунт, и асфальт просядет, — дал свой прогноз общественник.

Ляпов много





Так много мелочей собралось, а мы прошли всего двести метров вдоль дороги. И вот уже ощущение, что эта дорога такая же новая, как вещи в секонд-хенде. Вроде бы крепкая, но её уже пять раз кто-то носил до тебя. Так и тут: асфальт уложили новый, но сколы, кривизна и ляпы выглядят так, будто по этой дороге уже кто-то хорошенько поездил.



— Закатать 130 с лишним миллионов в дорогу, которая через год развалится — это ограбление людей. Если бы губернатор или мэр заплатили за работы из своего кармана, то честь была бы им и хвала. Но когда такие суммы берут из бюджета, постоянно приговаривая, что подрядчик будет устранять все недочёты за свой счёт и что некачественную работу никто не примет, — это преступление, — считает корреспондент 76.ru Михаил Контуев. — Общественники десятки раз указывали на нарушение технологий и лишь раз подрядчика чуток заставили исправлять ошибки. И примут власти эту работу. А вот когда через год потребуется ремонт, то будет ли здесь компания «ЕКС», которая должна будет чинить дорогу по гарантии?