Пожилым жителям частного сектора не дойти до пешеходного перехода — очень далеко

Ремонт проспекта Авиаторов в Ярославле бесит не только многих автомобилистов, но и пешеходов. Их оставили без пешеходного перехода в районе улицы Линейной. Теперь людям для перехода дороги по правилам нужно идти либо к школе № 50, либо на Красноборскую. Что туда, что туда — около километра.



— Вместе со старым асфальтом там убрали «зебру», поставили ограждение на разделительной полосе и демонтировали знаки «Пешеходный переход», — рассказал куратор «Карты безопасных дорог» ярославского отделения Общероссийского народного фронта Тарас Сидорин. — Там на остановке выходят жители частного сектора и ребята из школы бокса. Детям лень ходить далеко, а пенсионерам тяжело, поэтому многие ходят через дорогу прямо здесь.



Власти говорят, что о проблеме с пешеходным переходом знают и решают её

— Мы сейчас вместе с фирмой-подрядчиком, которая делает ремонт на проспекте Авиаторов, прорабатываем вопрос с установкой пешеходного перехода или светофорного регулирования в этом месте или рядом, — обнадёжил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Татьянов.



Правда, как скоро здесь можно будет переходить дорогу, городские власти пока сказать не могут. Но обещают не забыть про сложившуюся проблему.



Ранее мы писали, что на проспекте Авиаторов закрыли ещё один пешеходный переход в районе улицы Совхозной. Но там уже идёт установка светофора.



В районе улицы Совхозной уже ставят светофор

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Проспект Авиаторов — важнейшая дорога в Заволжском районе Ярославля. А в этом году он стал одним из самых дорогих — на его ремонт потратили 132 миллиона рублей. До ремонта здесь были ямы, как после бомбёжки, были частые аварии и каждый день пробитые колёса из-за этих ям. Шины рвали даже гигантские грузовики. Ситуация накалилась настолько, что сами заволжане прозвали дорогу проспектом-убийцей и проклятой дорогой.

