Ярославец получил срок за то, что пнул пристава

Жителя Ярославля осудили после того, как он пнул пристава. Всё произошло на одном из судебных участков в Заволжском районе, куда ярославец пришёл с документами как частный предприниматель. На входе его попросили показать паспорт в открытом виде. Почему-то эта просьба вывела мужчину из себя.

— В ходе возникшего конфликта подсудимый толкнул сотрудника УФССП по Ярославской области и нанес ему удар ногой по телу, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Мужчина спровоцировал конфликт, из-за чего попал под суд. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.