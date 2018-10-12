Ярославец получил срок за то, что пнул пристава

Жителя Ярославля осудили после того, как он пнул пристава. Всё произошло на одном из судебных участков в Заволжском районе, куда ярославец пришёл с документами как частный предприниматель. На входе его попросили показать паспорт в открытом виде. Почему-то эта просьба вывела мужчину из себя.
— В ходе возникшего конфликта подсудимый толкнул сотрудника УФССП по Ярославской области и нанес ему удар ногой по телу, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Мужчина спровоцировал конфликт, из-за чего попал под суд. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Фото: Александра Савельева
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