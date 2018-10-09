Молодой человек ворует вместе со своим подельником — парнем или девушкой

В группе «Подслушано в Ярославле» появилось видео, как неизвестный ворует ноутбук в магазине DNS в Ярославле. Случилось это 29 сентября в торговом центре «Флагман». Неизвестный несколько минут присматривается к ноутбукам, делает вид, что выбирает товар. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что поблизости нет сотрудников магазина, он проворно засовывает небольшой чёрный ноутбук себе под куртку. Постояв несколько секунд на прежнем месте, молодой человек как ни в чем не бывало уходит из магазина.



76.ru связался с руководством магазина.



— Пару дней назад мы проводили инвентаризацию и обнаружили, что из магазина пропал ноутбук и игровая приставка. Посмотрели видео с камеры и узнали этого мужчину. Два месяца назад он же украл у нас видеокарту. Тогда он был вместе с девушкой, — рассказал руководитель магазина Сергей Новожилов.



В DNS нам сообщили, что в этот день парень был вместе со своим напарником. Они вынесли из магазина ноутбук HP и игровую приставку Xbox One S, которые в общем стоят более 70 000 рублей. Ранее этот молодой человек украл видеокарту стоимостью более 60 000 рублей.



Как рассказал руководитель магазина, полиция уже завела уголовное дело. Эти молодые люди уже обворовывали другие ярославские магазины.

Если вам что-нибудь известно об этом мужчине, сообщите руководителю магазина Сергею, позвонив по номеру +7(920) 100-78-18 или в отдел полиции по Кировскому району Ярославля по номеру 30-02-02.



Полицейские почти месяц искали серийного вора, который обокрал детскую киностудию в Ярославле. Кстати, позарился он тоже на технику.