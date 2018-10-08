Артемий Троицкий привёз в Ярославль документальный фильм о себе и о рок-музыке 60–90-х годов

В Ярославль на премьеру фильма «Критик» режиссёра Андрея Айрапетова сегодня приехал главный герой картины — известный рок-журналист Артемий Троицкий. В киноклубе «Нефть» корреспондент 76.ru поговорила с Артемием Кивовичем о современных исполнителях, матерных словах в песнях и о том, что бы вообще такого послушать.



Музыка на гарнир



— Музыку сейчас слушают между делом: сидят или идут в наушниках, набирают эсэмэски, разговаривают по телефону. Музыка идёт фоном. Для нас музыка была важна. Если мы её слушали, то мы её слушали. Сейчас музыка — гарнир к жизни, но никак не главное блюдо.



Артемий Троицкий считает, что музыка стала фоном и перестала быть важна людям

Об Элджее



— О чём рэпует рэпер Элджей? Никто не знает. И в общем-то это никого не интересует. Он ходит по сцене под дебильную фонограмму и делает разные жесты. На этом всё, на что такие ребята способны. Я теперешнюю музыку особо и не воспринимаю.



Почему иногда непонятен смысл песен



— Если вы слушаете нынешних рэперов и не понимаете смысл слов, это значит, что слова слишком глупые. А если вы слушаете, скажем, Бориса Гребенщикова и не понимаете смысла слов, это означает, что слова слишком умные.



Рок-критик дал совет молодёжи, кого из современных российских исполнителей слушать

Мат в песнях



— Я отношусь отрицательно к мату в песнях и музыке. Я считаю, что мат — это способ дешёвой покупки. Ребята вроде Шнура, которые злоупотребляют матом, используют слишком дешёвый и пошлый способ скандала. Тот же Высоцкий никогда не пел матом. Тем не менее выражал в своих песнях самый сокровенный смысл и сочинял песни матерные по сути, но без всякого мата. Вот это высший пилотаж! А обкладывать всё словами на букву «х», «п» и «е» — ну это просто скучно.



Кого сейчас слушать



— Слушайте Бориса Гребенщикова, Шевчука с «ДДТ», слушайте Макаревича, группу «Порнофильмы». Слушайте Дельфина, Noize MC. У нас много хороших музыкантов с умными и при этом доходчивыми текстами. Так что одним Цоем музыка не ограничивается.



О Монеточке и Гречке



— Монеточка тоже талантливая девушка. Я считаю, что у неё интересные тексты, такие довольно ироничные и довольно элегантные. Мне не очень нравится, как она поёт: каким-то пискляво-кукольным голосом и эта хип-хоповая аранжировка мне тоже не нравится. Но когда я услышал её песни под аккомпанемент фортепиано, она мне понравилась гораздо больше.



Я никогда особо Гречку не любил. Есть особенно, но вот эту слушать тоже не полюбил.



Стоит ли идти на их концерт?



— Я думаю, что стоит. Актуальные певицы. Будете знать, что сейчас в тренде.