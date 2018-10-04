Владимир Волков сегодня уже вышел на работу в мэрию Ярославля

Сегодня кабинет Владимира Слепцова занял 42-летний Владимир Волков — исполняющий обязанности мэра Ярославля. Вчера, когда город прощался со Слепцовым, Волков уже раздавал интервью в новом статусе. Говорил, что готов работать на благо Ярославля. Какие новшества он может внедрить в Ярославле — это, конечно, вопрос будущего. Но попробуем понять это, заглянув в его прошлое. Итак, что известно о новом, пусть пока и временном, руководителе города.

Красковский майдан



В Любрецах о бывшем главе Красково Владимире Волкове практически ничего не знают

Где родился, там и пригодился — политическая карьера Владимира Волкова началась в Подмосковье. В 2011 году, отучившись в Московском педуниверситете на юриста, он уже работал по специальности. Плюс к этому ещё и был местным депутатом. Перед выборами главы городского поселения Красково Люберецкого района Московской области Волков развернул большую кампанию. Восстанавливал парки, финансировал строительство храма, организовывал праздники для православных. В 2013 году он выиграл выборы и занял место главы Краскова, обойдя коммуниста Василия Бызова и отодвинув на третье место сына высокопоставленного единоросса Вячеслава Губина. Его предвыборную кампанию в Люберецком районе тогда прозвали «красковским майданом», хотя он и был провластным кандидатом.



— Он работал главой Красково в «сладкий» для посёлка период, — считает депутат городского округа Люберцы, в состав которого входит посёлок Красково, Василий Бызов. — Перед его приходом здесь были отданы земли под застройку, за счёт чего неплохо пополнился бюджет. Для народа главное — порядок, благоустройство и ЖКХ — с деньгами в посёлке на тот момент всё это получалось. Поэтому многие его сейчас вспоминают добрым словом.

Всех своих вожу с собой



Поработав в Краскове три года, Владимир Волков так вжился в роль чиновника, что вступил в команду крупных политических элит. В 2016 году он стал главой Переславля-Залесского и переехал в Ярославскую область.



— Губернатор Дмитрий Миронов пригласил, — объяснили тогда местные власти это назначение.



Вместе с Волковым в Переславль переехала и его команда. Одновременно с этим здесь началась грандиозная реформа — городской округ Переславль стали расширять до границ района. Но проблем с приездом подмосковного чиновника, считают местные, меньше не стало.



Владимир Волков родился в 1975 году в подмосковных Люберцах в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006 по 2011 учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля.



— В Переславле ничего не меняется, — написала журналист РИА «Новости» Екатерина Абрамова. — В микрорайоне, где у меня родители живут, тепла по-прежнему нет. Обещания тоже выглядят странно — то, может, через пару дней дадут, то после 10 октября. Опять призывать власти в комментарии к публикации, опять 76.ru на котельную должен звонить, как в прошлом году? Это же ненормально! И там детский сад, кстати, тоже без тепла. Мне трудно представить, как там дети существуют, потому что, со слов сотрудников, там холодина.

В Переславле-Залесском Владимир Волков развёл бурную деятельность

Журналистам в Переславле-Залесском Владимир Волков не полюбился. Они прогнозируют, какие изменения в Ярославле произойдут с переездом их бывшего главы.

— Скорее всего, за ним потянется его команда — чиновники и подрядчики на муниципальные контракты из подмосковных Люберец, — считает корреспондент газеты «Независимая. Жизнь в Переславле» Наталья Власова. — Впрочем, это привычная ситуация для любого нового руководителя, только здесь это будет в более жёстком варианте. Также, думаю, переедет и пресс-служба. Освещение деятельности главы в положительном ключе — одна из важнейших задач, ей Владимир Волков уделяет исключительное внимание. Будет много обещаний и встреч с жителями. И еще будет совершенное неприятие малейшей критики. В Переславле его команде практически удалось заглушить все независимые СМИ. Надеюсь, что в Ярославле с этой задачей команде Волкова справиться не получится.

Волков задекларировал, что в прошлом году он заработал 14,8 миллиона рублей, плюс к этому доход его жены составил 15 миллионов. Слепцов за это же время заработал лишь 1,86 миллиона рублей. Также в декларации у Волкова указано, что у него в собственности есть два крупных земельных участка на 1800 и 1375 квадратных метров, земельный участок на 155 квадратных метров, два жилых дома и две квартиры. Воспитывает двух дочерей и сына.



Всё будет по-другому

Владимир Волков сказал, что будет советоваться по рабочим вопросам с бывшим мэром Ярославля Слепцовым

Сам Владимир Волков уверяет, что всего этого не произойдёт. Вот что он сказал в своём первом кратком комментарии на заседании муниципалитета:



— Пока не планировал никого с собой привозить, буду работать со всеми теми, кто хочет работать. Если вдруг человек сам пожелает работать с тем, с кем пожелает, мы с этим ничего не сделаем. По всем вопросам буду звонить Владимиру Витальевичу [Слепцову], интересоваться, какие острые моменты, может быть, есть.



Сегодня, в первый рабочий день, корреспондент 76.ru с утра пытался снова взять комментарий у Владимира Волкова, чтобы ярославцы понимали, что за человек пришёл к власти (кроме официальной информации, о новом руководителе ходит немало слухов),



— Перезвоните вечером, — предложил Волков. И больше на звонки редакции не отвечал.



Кто выберет нового мэра Ярославля



В политических кругах Владимира Волкова уже называют будущим мэром Ярославля. Но согласно закону им может стать и другой человек. Его выберут депутаты.



— На ближайшем заседании муниципалитета депутаты утвердят положение о выборах мэра Ярославля, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Точную дату, когда это произойдёт, пока я не могу сказать. Сначала будет объявлен конкурс на подачу заявок от кандидатов — у желающих побороться за должность будет 20 дней, чтобы сдать документы. Могут заявиться все желающие, которые подходят под требования. Несколько дней ещё конкурсная комиссия будет проверять все документы. И лишь потом на очередном заседании муниципалитета депутаты выберут из заявленных кандидатур главу города.