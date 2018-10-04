Крыша загорелась за считаные секунды
Крыша загорелась за считаные секунды

Сегодня днём в селе Марково Ростовского района загорелась школа. Благодаря грамотным действиям педагогов, а также своевременно приехавшим на место пожарным, никто не пострадал. Крыша выгорела полностью, а это значит, что проводить уроки в ближайшее время в этой школе нельзя.

— Всего в школе учатся 25 человек с пятого по девятый класс. Уже решен вопрос о временной организации образовательного процесса для них во втором здании школы, где учатся начальные классы, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Следственный комитет начал проверку
Следственный комитет начал проверку

Тем временем причину возгорания выясняют специалисты Госпожнадзора. Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Они выяснят, не из-за преступной ли халатности произошёл пожар.