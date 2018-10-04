Крыша загорелась за считаные секунды

Сегодня днём в селе Марково Ростовского района загорелась школа. Благодаря грамотным действиям педагогов, а также своевременно приехавшим на место пожарным, никто не пострадал. Крыша выгорела полностью, а это значит, что проводить уроки в ближайшее время в этой школе нельзя.



— Всего в школе учатся 25 человек с пятого по девятый класс. Уже решен вопрос о временной организации образовательного процесса для них во втором здании школы, где учатся начальные классы, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Следственный комитет начал проверку

Тем временем причину возгорания выясняют специалисты Госпожнадзора. Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Они выяснят, не из-за преступной ли халатности произошёл пожар.

