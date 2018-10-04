Во время пожара в здании было около 30 человек

Сегодня в Ярославской области случилось серьёзное ЧП — в селе Макарово Ростовского района загорелась школа во время уроков. В этот момент в учебном заведении было около 30 человек: ученики и педагоги.



— Возгорание было на чердаке, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Никто из людей не пострадал.



Пожарные уже потушили огонь

И, возможно, трагедии не произошло из-за местного жителя, который увидел, что из-под крыши школы валит дым.



— Мужчина бегом бросился в школу и поднял всех на уши, — рассказал очевидец Юрий Филимендиков. — Сотрудники школы быстро сориентировались и вывели всех на улицу в безопасное место.



Сейчас пожар уже потушили. Причину возгорания выясняют специалисты Госпожнадзора. Следователи СУ СКР по Ярославской области начали доследственную проверку. Они выяснят, не из-за преступной ли халатности произошло возгорание.



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