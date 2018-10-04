Мужчина погиб на месте

Сегодня рано утром в Рыбинске насмерть сбили пешехода. 47-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Водитель вместо того, чтобы вызвать полицию и медиков, скрылся с места ДТП.



— Сегодня около половины шестого утра на окружной дороге Рыбинска в районе деревни Узково неустановленный водитель сбил мужчину — жителя Рыбинского района. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции разыскивают водителя. Очевидцев ДТП Госавтоинспекция просит обратиться по телефонам 02, 102 или 30-10-10, 8 (4855) 22-24-27, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о том, что в Ярославской области насмерть сбили женщину, которая шла по обочине.