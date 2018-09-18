Женщина шла возле деревни

В Ярославской области насмерть сбили 43-летнюю женщину. 17 сентября около 9 утра она шла по обочине дороги на трассе М-8 недалеко от деревни Новинцы. Женщину сбил автомобиль «Опель-Астра», за рулём которого находился 36-летний мужчина.



— От полученных травм женщина скончалась в больнице. По факту ДТП проводится проверка, — уточнили в УГИБДД по Ярославской области.



Ранее 76.ru публиковал видеозапись, на которой видно, как женщина на иномарке сбивает девочку.