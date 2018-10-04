Ярославская стрелка впечатлила путешественника

Ярославль посетил известный в Instagram тревел-блогер Серёжа Замкадный. О себе он сообщает, что побывал уже в 61 регионе России, сам Сергей живёт в Подмосковье.

Его блог стал популярным благодаря неожиданным ракурсам и специфичному взгляду на окружающую действительность. Так, в Ярославле блогера зацепила Стрелка, а также храм с тысячерублёвой купюры — Иоанна Предтечи, который располагается на берегу Которосли у Толбухинского моста. Путешественник запустил в небо квадрокоптер, чтобы показать подписчикам Ярославль. Правда, до храма Иоанна Предтечи он так и не дошёл, перепутал его с ансамблем в Коровниках.

— Хотите 1000 рублей? Посмотреть вживую на то, что изображено на российской зелёной купюре? Приезжайте в Ярославль! Именно этот город изображен на банкноте! — зазывает блогер подписчиков.

Ещё одну публикацию блогер посвятил деревенскому домику в деревне Бабаево в Большесельском районе. Ради него он даже свернул с пути и сделал остановку.

А какие места в Ярославской области нравятся вам, дорогие читатели?

Недавно в Ярославль приезжал другой блогер, Илья Варламов. Но он нашёл в городе так много минусов, что ярославцы попросили его больше не приезжать.