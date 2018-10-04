Ярославская стрелка впечатлила путешественника 
Ярославская стрелка впечатлила путешественника 

Ярославль посетил известный в Instagram тревел-блогер Серёжа Замкадный. О себе он сообщает, что побывал уже в 61 регионе России, сам Сергей живёт в Подмосковье. 

Его блог стал популярным благодаря неожиданным ракурсам и специфичному взгляду на окружающую действительность. Так, в Ярославле блогера зацепила Стрелка, а также храм с тысячерублёвой купюры — Иоанна Предтечи, который располагается на берегу Которосли у Толбухинского моста. Путешественник запустил в небо квадрокоптер, чтобы показать подписчикам Ярославль. Правда, до храма Иоанна Предтечи он так и не дошёл, перепутал его с ансамблем в Коровниках.

— Хотите 1000 рублей? Посмотреть вживую на то, что изображено на российской зелёной купюре? Приезжайте в Ярославль! Именно этот город изображен на банкноте! — зазывает блогер подписчиков.

Хотите 1000 рублей? Посмотреть вживую на то, что изображено на российской зелёной купюре? Приезжайте в Ярославль! Именно этот город изображен на банкноте! На фото Стрелка на месте слияния Которосли и Волги, вид сверху с интересным частичным освещением парка солнечным светом и церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры. Ярославль.* ⠀ *Как выяснилось, я совсем не прав и на фото не Церковь Иоанна Предтечи. Она находится недалеко от этого места. А на фото ансамбль церквей в Коровниках. #ярославль #yaroslavl #ярославскаяобласть #стрелка #волга #которосль #река #river #volga #dji #djimavicpro #djiglobal @djiglobal #russianphotolook #rtgtv #rtg #dronestagram #droneheroes #dronephotography @natureofrussia.ru #droneoftheday #rus_places #po_strane #natureofrussiaru #russia_fotolovers #1000рублей #skypixel

Публикация от Serёzhya| Королёв, Мытищи, dji (@zamkad_life)

Ещё одну публикацию блогер посвятил деревенскому домику в деревне Бабаево в Большесельском районе. Ради него он даже свернул с пути и сделал остановку.

Дом, который получил 4 лайка! Проезжал, увидел дом, думаю - красивый необычный дом, надо сфоткать. Но ведь мы его уже проехали. Сфоткаю на обратном пути. Нет, на обратном пути я могу не заметить, или будет темно - надо сейчас. Но ведь придётся разворачиваться, а потом опять назад ехать. Вот я и подумал: у многих, наверно, такое было - в 20 лет думаешь, что всё ещё будет. А в 30 лет думаешь: да, всё могло быть. А уж в 40 лет что будет! Я развернулся, подошёл на минимальное расстояние к калитке и сфоткал этот дом. А потом снова поехал вперед. А у вас часто такое бывает, что откладываете дела на потом, а это "потом" так не наступает? Ярославская область, д.Бабаево #ярославль #yaroslavl #ярославскаяобласть #деревня #village #villagelife #village  @natureofrussia.ru #rus_places #po_strane #natureofrussiaru #russia_fotolovers #село #золотоекольцо #zolotoekoltso #осень #осень2017 #наличники #nalichniki #ruslaviA

Публикация от Serёzhya| Королёв, Мытищи, dji (@zamkad_life)

А какие места в Ярославской области нравятся вам, дорогие читатели?

Недавно в Ярославль приезжал другой блогер, Илья Варламов. Но он нашёл в городе так много минусов, что ярославцы попросили его больше не приезжать.