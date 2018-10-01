В четверг на место мэра Ярославля назначат исполняющего обязанности главы

Действующий мэр Ярославля Владимир Слепцов решил сложить полномочия по собственному желанию. Он уже написал заявление, и в эту среду муниципалитет соберётся на внеочередное заседание, чтобы принять отставку мэра.



А это значит, что в городе снова будут выбирать главу. Теперь это делают депутаты муниципалитета, а не ярославцы.

— Владимира Слепцова избирали на должность высшего должностного лица в Ярославле депутаты муниципалитета, которых в свою очередь выбрали ярославцы. По регламенту у нас есть шесть месяцев, чтобы определиться с назначением нового главы города, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — В четверг будет назначен исполняющий обязанности мэра, им станет кто-то из заместителей согласно должностной инструкции.

Сейчас у мэра Ярославля пять заместителей:

Вячеслав Гаврилов — заместитель мэра по взаимодействию с общественностью и международным связям;

Михаил Кузнецов — заместитель мэра по вопросам ЖКХ;

Алексей Торопов — заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития;

Андрей Данц — заместитель мэра — директор департамента финансов;

Елена Новик — заместитель мэра по социальной политике.

Как пояснил председатель муниципалитета Ярославля (второе лицо в городе), выбирать нового мэра планируют по этой же системе. Сперва объявят конкурс, на который могут заявиться все желающие, затем те, кто пройдет конкурс, будут убеждать депутатов в собственной профпригодности.

Такую систему приняли в прошлом году и сразу же опробовали, выбрав мэром Владимира Слепцова. К кандидатам предъявляют жёсткие требования, дойти до этапа собеседования с депутатами муниципалитета смогут далеко не все кандидаты.

Telegram-каналы Ярославля пророчат на пост мэра Ярославля главу Переславля-Залесского Владимира Волкова. Он приезжий чиновник из Подмосковья. Совпадение или нет, но Владимир Волков на прошлой неделе тоже сложил полномочия главы Переславля.