Крупный пожар на ярославском нефтеперерабатывающем заводе: что было и насколько это опасно

На месте работают пожарные и сотрудники завода

В Ярославле на территории нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар. К месту ЧП стягиваются пожарные бригады и другие спецслужбы.



— Возгорание есть, специалисты работают над ликвидацией огня, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Корреспонденты 76.ru следят за ситуацией в режиме онлайн.



20:03

Оперативный дежурный главного управления МЧС России просит жителей Ярославля и Ярославского района не паниковать.

— На данный момент опасности для домов в жилых кварталах на Нефтестрое и населённых пунктов в районе завода нет, — говорят в региональном управлении Министерства.

20:23

Жители Нефтестроя сообщают, что у них всё спокойно, и о пожаре они узнали из интернета.

— Когда мы увидели сообщение о ЧП, выглянули в окно, — рассказал житель многоэтажки на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина Дмитрий Волков. — Огня не видно, гарью не пахнет.

20:25

В МЧС сообщили обновлённые данные о возгорании НПЗ. Успокаивают:

— Пожару был присвоен повышенный класс опасности — третий. Объявлена локализация возгорания и ликвидация огня. Работы продолжаются. Опасности для жителей Нефтестроя и близлежащих населённых пунктов по-прежнему нет. Информации о пострадавших также не поступало.

20:38

На предприятии дали первую информацию о пожаре, объяснили, что горит:

— Возгорание каталитического установки крекинга произошло в 19:20, — уточнили в пресс-службе «Славнефть-ЯНОС». — Пострадавших нет, площадь возгорания — 40 квадратных метров, идёт охлаждение оборудования.

20:42

Автомобилисты, которые наблюдают за ЧП на нефтеперерабатывающем заводе, сообщают, что, на их взгляд, опасность миновала:



— Дыма с территории предприятия валит уже меньше, — говорят они. — Одна из пожарных машин уже уехала.

20:59

Справка 76.ru

Каталитический крекинг — переработка нефтепродуктов для получения высокооктанового бензина. Процесс происходит при температуре от 510 до 730 градусов Цельсия в зависимости от давления.



21:05

В главном управлении МЧС России по Ярославской области доложили свежие данные с места ЧП:

— Над ликвидацией пожара работали 70 человек личного состава из пожарно-спасательных частей. Сейчас идёт охлаждение системы, где горел огонь, а также проливка места, где был пожар, чтобы не произошло повторного возгорания.

21:32

Объявлена полная ликвидация пожара. Специалисты МЧС собирают инвентарь и собираются разъезжаться по своим частям. А мы на этом завершаем нашу онлайн-трансляцию.