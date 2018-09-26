В Ярославской области усиливают контроль за общественным транспортом

Сегодня в правительстве Ярославской области состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в которую входят чиновники, гаишники и общественники. На нём глава управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области Андрей Сироткин доложил статистику по ДТП с участием пассажирского транспорта.



— В прошлом году на территории региона произошло 119 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 1 человек погиб и 134 — получили травмы, — сообщил полковник. — 33 из них произошли по вине водителя. В основном это столкновения с другими транспортными средствами, наезды на пешеходов и другие препятствия, а также опрокидывания. Чаще всего в ДТП попадали автобусы ПАТП-1, ИП Маранова и фирмы «Возничий-авто».



Гаишники постоянно устраивают облавы на водителей автобусов и маршруток. Во время рейдов и по камерам фотофиксации водителям было выписано более 3000 штрафов — за непристёгнутые ремни безопасности, заезды за стоп-линию и разговоры по мобильнику за рулём.



Отдельно обратили внимание участники комиссии на то, что зачастую водители маршруток создают аварийные ситуации, когда начинают ездить наперегонки, чтобы собрать побольше пассажиров с остановок. Решили, что с этим что-то нужно срочно делать.



— В Москве люди покупают транспортную карту на все виды транспорта, а потом транспортным компаниям — причём и государственным и частным — оплачивают работу по системе ГЛОНАСС. Учитывается количество рейсов, качество работы и безаварийность. Поэтому отпадает нужда гоняться за пассажирами.



Посидели, поговорили и решили что нужно сделать в Ярославле что-то подобное. А как? Только на законодательном уровне.



— Проект закона у нас уже есть, — сообщила исполняющий обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева. — Его должен немного доработать наш правовой отдел. После документ можно отдавать депутатам на рассмотрение.



А пока будет идти этот бюрократический процесс, все собравшиеся пообещали друг другу усилить контроль за качеством работы транспорта.



Скоро в транспорте должно стать не только безопаснее, но и эстетичнее — мэр Ярославля Владимир Слепцов приказал переодеть всех кондукторов и водителей.

